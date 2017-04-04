 ''Chedjou hiç risk almıyor'' – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    '' hiç risk almıyor''

    ''Chedjou hiç risk almıyor''
    G.Saray'da ayağındaki topuk dikeni nedeniyle tedavi gören Chedjou, Gençlerbirliği maçında iğne ile sahaya çıkmıştı. O maçta büyük acı çeken Kamerunlu oyuncu, "Bir daha iğne ile sahaya çıkmam" demişti. Trabzonspor maçında iğne olmayı reddedince oynatılmayan , dün de yoktu. Oyuncu için, "Sezon sonunda ayrılacağı için kendini riske atmıyor" deniliyor.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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