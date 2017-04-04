''Chedjou hiç risk almıyor''
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
- Ezber bozdu, Aslan uçtu
Toplam 1
Yorum
aslan uçtu derken adanasporla maç yapıldı başka bir takımla değil güçsüz takımlara karşı böyle oynamak zor değildir önemli olan gelecek hafta yapılacak maç.
- Arena Aslanı!
Toplam 14
Yorum
BU ARA GÜLÜYORUZ KENDİSİNİ TÜRKİYENİN EN BÜYÜK KULUBUNU YÖNETTİĞİNİ DÜŞÜNEN BAŞKANIN TAKIMI 9 PUAN GERİDE. DİĞER BÜYÜK 12 PUAN. 3.LÜK 4.LÜK YARIŞI ARALARINDA
- Arena Aslanı!
Toplam 14
Yorum
BİRİ DEMİŞKİ O KULUP BAŞKANININ İSMİNİ VERMEYEYİM TÜRKİYENIN EN BÜYÜK İKİ KLUBU GS VE FENER DEMİŞ. BİRİ BEŞİKTAŞTAN 9 PUAN GERİ DE DİĞERİ 12. 3.LÜK 4.LÜK
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