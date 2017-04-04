''Bu pozisyonda verimli oldum''
Maçta Sneijder'in yerine ilk 11'de sahaya çıkan Josue, milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini ve iyi oynayıp farklı kazandıklarını söyledi. G.Saray'ın dün gece en çok koşan ismi olan Portekizli futbolcu, oynadığı pozisyon için ise, "İyi oynadım çünkü pozisyonum iyiydi. Selçuk ve Muslera da bana çok destek verdi. Performansımın arkasında bu etken var" dedi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
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Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
''Bu pozisyonda verimli oldum'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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