 ''Bu pozisyonda verimli oldum'' – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    ''Bu pozisyonda verimli oldum''

    ''Bu pozisyonda verimli oldum''
    Maçta Sneijder'in yerine ilk 11'de sahaya çıkan Josue, milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini ve iyi oynayıp farklı kazandıklarını söyledi. G.Saray'ın dün gece en çok koşan ismi olan Portekizli futbolcu, oynadığı pozisyon için ise, "İyi oynadım çünkü pozisyonum iyiydi. Selçuk ve Muslera da bana çok destek verdi. Performansımın arkasında bu etken var" dedi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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