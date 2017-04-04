Sarı-kırmızılılar, Adanaspor ağlarını 4 kez havalandırarak ligin en golcü iki takımından biri konumuna geldi. Sarı-kırmızılı ekip, alınan bu skorun ardından ligde 50 golü bulunan lider Beşiktaş'ı yakaladı.



Ayrıca Galatasaray attığı 4 golle 22 averajı bulunan Fenerbahçe ile averajını da eşitledi.