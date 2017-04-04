Beşiktaş'ı yakaladı!
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Adanaspor'u etkili bir oyunla 4-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, Adanaspor ağlarını 4 kez havalandırarak ligin en golcü iki takımından biri konumuna geldi. Sarı-kırmızılı ekip, alınan bu skorun ardından ligde 50 golü bulunan lider Beşiktaş'ı yakaladı.
Ayrıca Galatasaray attığı 4 golle 22 averajı bulunan Fenerbahçe ile averajını da eşitledi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:38
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
Beşiktaş'ı yakaladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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