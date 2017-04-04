 Beşiktaş'ı yakaladı! – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    'ı yakaladı!

    Beşiktaş'ı yakaladı!

    Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında , 'u etkili bir oyunla 4-0 mağlup etti.

    Sarı-kırmızılılar, ağlarını 4 kez havalandırarak ligin en golcü iki takımından biri konumuna geldi. Sarı-kırmızılı ekip, alınan bu skorun ardından ligde 50 golü bulunan lider 'ı yakaladı.

    Ayrıca attığı 4 golle 22 averajı bulunan Fenerbahçe ile averajını da eşitledi.

    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:38
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