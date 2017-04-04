Arena golcüsü Podolski!
Sezon sonu Japonya’ya gidecek Poldi, profesyonellik örneği sergiliyor attığı golle... TT Arena’da son 13 maçta 7 gol, 6 asistlik katkı yaptı.
Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, sezon sonunda Vissel Kobe'ye gidecek olmasına rağmen profesyonellik örneği sergileyip takımına katkı sağlamaya devam ediyor. Podolski, Adanaspor karşısında 25'te Selçuk'un ortasında arka direkte aşırtma bir kafa vuruşuyla kalecinin de hatasıyla gol perdesini açtı. Bu golle birlikte ligde iç sahadaki son 13 maçta gole katkıda bulunan 31 yaşındaki santrfor, TT Arena'da rakiplerin adeta korkulu rüyası oldu. Bu süreçte 7 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen Poldi, oynadığı son 31 resmi maçın 29'unda sarı-kırmızılılar'a katkı sağladı. 21 gol atıp, 8 de asist yapan Alman golcü, giderayak Aslan'da iz bırakmaya devam ediyor.
HIRSIYLA SARIYI YEDİ
Attığı gol dışında özellikle ikili mücadelelerde son derece başarılı ve istekli bir görüntü ortaya koyan Podolski, ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte hırsının kurbanı oldu. Rakibiyle mücadelesi sonrası yerde kalan Poldi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun devam kararına sinirlenerek, devrenin sona ermesiyle birlikte soluğu hakemin yanında aldı.
Alman yıldız, itirazlarda bulununca sarı kartla cezalandırıldı. TT Arena'yı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmada hırsını ve yüreğini ortaya koyan Lukas Podolski'yi 90 dakika sonunda ayakta alkışladı.
HIRSIYLA SARIYI YEDİ
Attığı gol dışında özellikle ikili mücadelelerde son derece başarılı ve istekli bir görüntü ortaya koyan Podolski, ilk yarının bitiş düdüğüyle birlikte hırsının kurbanı oldu. Rakibiyle mücadelesi sonrası yerde kalan Poldi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun devam kararına sinirlenerek, devrenin sona ermesiyle birlikte soluğu hakemin yanında aldı.
Alman yıldız, itirazlarda bulununca sarı kartla cezalandırıldı. TT Arena'yı dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşmada hırsını ve yüreğini ortaya koyan Lukas Podolski'yi 90 dakika sonunda ayakta alkışladı.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 4
Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
Toplam 1
Yorum
TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
Toplam 12
Yorum
sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
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