 Alkışlar Nando’ya – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Alkışlar Nando’ya

    Alkışlar Nando’ya
    Taraftarlar 'ya olan sevgilerini dün bir kez daha gösterdi. İki gol atan kaptan Selçuk İnan, 62. dakikada yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı. Bu sırada Tolga, Selçuk'tan aldığı kaptanlık pazubandını Uruguaylı file bekçisine götürdü. Tecrübeli kalecinin kaptanlık bandını takmasıyla tribünlerde alkış tufanı koptu. Muslera, 45 ve 78'de çıkardığı kurtardığı iki topla da tribünlerin takdirini kazandı.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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