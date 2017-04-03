 Zirveye son tren – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Zirveye son tren

    Zirveye son tren

    Aslan, Arena’da Adana’yı ağırlıyor... Sonra sırada Başakşehir ve F.Bahçe maçları var. Hedef kritik seriye 3 puanla başlamak.

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ya da en azından ikinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren bu akşam TT Arena'da 'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci Medipol Başakşehir'in puansız kapattığı haftada kazanıp, rakibi ile farkı 4'e indirmeyi hedefliyor. Adanaspor maçının ardından sırasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacak olan Cimbom'un üç kritik sınavdan alacağı sonuçlar ligdeki konumunu büyük ölçüde belirleyecek. Hedef 3'te 3 ile zirveye tekrar ortak olmak. Adanaspor karşısında puan kaybedilmesi halinde ise sarıkırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gerisine düşerek 4'üncü sıraya gerileyecek. Tüm hesapları galibiyet üzerine yapan Tudor, hücum ağırlıklı bir kadro ile sahada olacak.

    17 MAÇTIR KAYBETMİYOR
    Galatasaray, Adanaspor ile oynadığı son 17 resmi maçta mağlup olmadı. 14'ü Süper Lig'de 3'ü Türkiye Kupası'nda oynanan 17 karşılaşmanın 12'sini sarıkırmızılı takım kazanırken, 5 mücadele berabere sonuçlandı. İki takımda ligde ise 44 kez karşılaştı. Galibiyet sayısında Cimbom 22-9 üstün. İlk yarıdaki karşılaşmada Galatasaray, rakibini deplasmanda Armindo Bruma'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.

    3 YILDIZ KART SINIRINDA
    G.Saray'da, Adanaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'ın önemli isimlerinden Selçuk İnan, Nigel de Jong ve Eren bugün sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek ve Başakşehir karşısında forma giyemeyecekler.

    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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