Zirveye son tren
Aslan, Arena’da Adana’yı ağırlıyor... Sonra sırada Başakşehir ve F.Bahçe maçları var. Hedef kritik seriye 3 puanla başlamak.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ya da en azından ikinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren Galatasaray bu akşam TT Arena'da Adanaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci Medipol Başakşehir'in puansız kapattığı haftada kazanıp, rakibi ile farkı 4'e indirmeyi hedefliyor. Adanaspor maçının ardından sırasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacak olan Cimbom'un üç kritik sınavdan alacağı sonuçlar ligdeki konumunu büyük ölçüde belirleyecek. Hedef 3'te 3 ile zirveye tekrar ortak olmak. Adanaspor karşısında puan kaybedilmesi halinde ise sarıkırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gerisine düşerek 4'üncü sıraya gerileyecek. Tüm hesapları galibiyet üzerine yapan Tudor, hücum ağırlıklı bir kadro ile sahada olacak.
17 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Adanaspor ile oynadığı son 17 resmi maçta mağlup olmadı. 14'ü Süper Lig'de 3'ü Türkiye Kupası'nda oynanan 17 karşılaşmanın 12'sini sarıkırmızılı takım kazanırken, 5 mücadele berabere sonuçlandı. İki takımda ligde ise 44 kez karşılaştı. Galibiyet sayısında Cimbom 22-9 üstün. İlk yarıdaki karşılaşmada Galatasaray, rakibini deplasmanda Armindo Bruma'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.
3 YILDIZ KART SINIRINDA
G.Saray'da, Adanaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'ın önemli isimlerinden Selçuk İnan, Nigel de Jong ve Eren bugün sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek ve Başakşehir karşısında forma giyemeyecekler.
17 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, Adanaspor ile oynadığı son 17 resmi maçta mağlup olmadı. 14'ü Süper Lig'de 3'ü Türkiye Kupası'nda oynanan 17 karşılaşmanın 12'sini sarıkırmızılı takım kazanırken, 5 mücadele berabere sonuçlandı. İki takımda ligde ise 44 kez karşılaştı. Galibiyet sayısında Cimbom 22-9 üstün. İlk yarıdaki karşılaşmada Galatasaray, rakibini deplasmanda Armindo Bruma'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.
3 YILDIZ KART SINIRINDA
G.Saray'da, Adanaspor karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Galatasaray'ın önemli isimlerinden Selçuk İnan, Nigel de Jong ve Eren bugün sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek ve Başakşehir karşısında forma giyemeyecekler.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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