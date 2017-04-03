Tudor'u sinirlendiren olay

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor , Adanaspor maçıyla TT Arena'daki ilk galibiyetini aldı. Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında evinde mücadele ettiği Adanspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Tudor, bu karşılaşma ile birlikte sarı-kırmızılılar başında TT Arena'daki ilk galibiyetini elde etti.Süper Lig'in 24. haftasında TT Arena'daki 3-2'lik Gençlerbirliği maçında cezası dolayısıyla Hırvat çalıştırıcı, mücadeleyi tribünden takip etmişti. Tudor, ligin 22. haftasında da TT Arena'da Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada; "Bugün sahadaki futbol için sevindim. Hırs, takım ruhu, beraber mücadele etme isteği beni mutlu etti. Taktiksel anlamda da olumlu işler yaptık. Daha da geliştirmemiz gereken şeyler var" dedi.

"KRAVATIMI ÇIKARMAMIN BAŞKA BİR SEBEBİ VAR"

Eren'in son dakikadaki sakatlığı nedeniyle duruma sinirlenen Hırvat teknik adam; "Kravatı çıkarmamın bir sebebi var. Eren'i daha önce çıkarmayı planlıyordum ama diğer taraftan onu oyunda tutma sebebim gol atıp güven kazanmasıydı. Olmadı. Son anlarda böyle bir sakatlığın olması beni sinirlendirdi. Kravatımı bu yüzden çıkardım" ifadelerini kullandı.

Igor Tudor; kendisine yöneltilen Martin Linnes'in performansı ile ilgili soruya "Martin önemli bir performans sergiledi; ofansif bir rolü vardı. Bunu da bugün başardı. Sadece onu değil tüm takımı tebrik ediyorum" yanıtını verirken "Adanaspor maçı önümüzdeki maçlar için güven kazandıran bir galibiyet oldu" diyerek sözlerini noktaladı.