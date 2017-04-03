Tudor'u sinirlendiren olay
Eren'in son dakikadaki sakatlığı nedeniyle duruma sinirlenen Hırvat teknik adam; "Eren'i daha önce çıkarmayı planlıyordum ama diğer taraftan onu oyunda tutma sebebim gol atıp güven kazanmasıydı. Olmadı. Son anlarda böyle bir sakatlığın olması beni sinirlendirdi" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 24. haftasında TT Arena'daki 3-2'lik Gençlerbirliği maçında cezası dolayısıyla Hırvat çalıştırıcı, mücadeleyi tribünden takip etmişti. Tudor, ligin 22. haftasında da TT Arena'da Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu.
"GÜVEN KAZANDIRAN BİR GALİBİYET OLDU"
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada; "Bugün sahadaki futbol için sevindim. Hırs, takım ruhu, beraber mücadele etme isteği beni mutlu etti. Taktiksel anlamda da olumlu işler yaptık. Daha da geliştirmemiz gereken şeyler var" dedi.
"KRAVATIMI ÇIKARMAMIN BAŞKA BİR SEBEBİ VAR"
Eren'in son dakikadaki sakatlığı nedeniyle duruma sinirlenen Hırvat teknik adam; "Kravatı çıkarmamın bir sebebi var. Eren'i daha önce çıkarmayı planlıyordum ama diğer taraftan onu oyunda tutma sebebim gol atıp güven kazanmasıydı. Olmadı. Son anlarda böyle bir sakatlığın olması beni sinirlendirdi. Kravatımı bu yüzden çıkardım" ifadelerini kullandı.
Igor Tudor; kendisine yöneltilen Martin Linnes'in performansı ile ilgili soruya "Martin önemli bir performans sergiledi; ofansif bir rolü vardı. Bunu da bugün başardı. Sadece onu değil tüm takımı tebrik ediyorum" yanıtını verirken "Adanaspor maçı önümüzdeki maçlar için güven kazandıran bir galibiyet oldu" diyerek sözlerini noktaladı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:02
- Beni bitirdi!
Toplam 34
Yorum
OZ Volkan Sen top ezmekten baska bir sey yapmiyor,.Yusuf Yazici A-Milli degilken F.Terim'in baska bir kadro kiyagi daha senin gibi futbolculara
- Şenol Güneş, tarih yazacak
Toplam 10
Yorum
Her Şeye Karşı Bjk'nın arkasında federasyon olduğu doğrudur. Baksanıza Demirören zamanında hep şampiyon olduk(!)
- Arena Aslanı!
Toplam 5
Yorum
murat 4 4 2 sıstemıyle 70 dk super oyun ne zamanki 3 5 2 ye gecti takımı yine alt üst etti hafta yenmek istiyosan sistem belli 4 4 2 ..
Tudor'u sinirlendiren olay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.