 Tudor’la ilk kez çift forvet – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Tudor’la ilk kez çift forvet

    Tudor’la ilk kez çift forvet
    'un bugün ilk kez çift forvetle sahaya çıkması bekleniyor. Hırvat hoca son anda fikir değiştirmezse Adanaspor karşısında ileri uçta Lukas Podolski ve sakatlığı geçen Eren Derdiyok birlikte görev alacak. Tudor, 'daki 5 maçına da tek forvetle başlamıştı. Podolski (5 gol) ve (10 gol) ligde bu sezon toplamda 15 kez fileleri havalandırdı.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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