Tudor’la ilk kez çift forvet
Igor Tudor'un bugün ilk kez çift forvetle sahaya çıkması bekleniyor. Hırvat hoca son anda fikir değiştirmezse Adanaspor karşısında ileri uçta Lukas Podolski ve sakatlığı geçen Eren Derdiyok birlikte görev alacak. Tudor, Galatasaray'daki 5 maçına da tek forvetle başlamıştı. Podolski (5 gol) ve Eren Derdiyok (10 gol) ligde bu sezon toplamda 15 kez fileleri havalandırdı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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