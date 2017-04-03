Tudor’dan talimat
Adanaspor maçında futbolcularından topa daha çok sahip olmalarını isteyen Hırvat hoca, “3 kritik maça çıkacağız. Artık herkes görevini eksiksiz yapsın” dedi.
Adanaspor maçı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, savunma kurgusu üzerinde hassasiyetle dururken, takımının topa daha çok sahip olmasını istedi. Milli maç arasında bu konuda çalışmalar yaptıran Hırvat teknik adam, futbolcularına pas hatalarını en aza indirmeleri gerektiğini söyledi. Topa ne kadar çok sahip olurlarsa oyunun kontrolünü ellerinde tutma şanslarının o kadar artacağına değindi.
ÇANTADA KEKLİK DEĞİLLER
Artık galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen Tudor, oyuncularına Adanaspor maçı öncesi hücum organizasyonları konusunda da özel çalışmalar yaptırdı. Genç çalıştırıcı, rakip ortalara yapılacak gol vuruşlarıyla yıkmayı planlıyor. Son taktik çalışmasında, Başakşehir'in puan kaybettiğini ve ikincilik şansının doğduğunu belirten Tudor, "Adana'yı kimse çantada keklik görmesin. Şampiyonlar Ligi için 3 kritik maça çıkacağız ve herkes artık sahada her şeyini versin" dedi.
Savaş ÇORLU
ÇANTADA KEKLİK DEĞİLLER
Artık galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen Tudor, oyuncularına Adanaspor maçı öncesi hücum organizasyonları konusunda da özel çalışmalar yaptırdı. Genç çalıştırıcı, rakip ortalara yapılacak gol vuruşlarıyla yıkmayı planlıyor. Son taktik çalışmasında, Başakşehir'in puan kaybettiğini ve ikincilik şansının doğduğunu belirten Tudor, "Adana'yı kimse çantada keklik görmesin. Şampiyonlar Ligi için 3 kritik maça çıkacağız ve herkes artık sahada her şeyini versin" dedi.
Savaş ÇORLU
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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