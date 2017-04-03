 Tudor’dan talimat – Fotomaç – 03 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tudor’dan talimat

    Tudor’dan talimat

    maçında futbolcularından topa daha çok sahip olmalarını isteyen Hırvat hoca, “3 kritik maça çıkacağız. Artık herkes görevini eksiksiz yapsın” dedi.

    maçı öncesi Teknik Direktörü Igor Tudor, savunma kurgusu üzerinde hassasiyetle dururken, takımının topa daha çok sahip olmasını istedi. Milli maç arasında bu konuda çalışmalar yaptıran Hırvat teknik adam, futbolcularına pas hatalarını en aza indirmeleri gerektiğini söyledi. Topa ne kadar çok sahip olurlarsa oyunun kontrolünü ellerinde tutma şanslarının o kadar artacağına değindi.

    ÇANTADA KEKLİK DEĞİLLER
    Artık galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen Tudor, oyuncularına Adanaspor maçı öncesi hücum organizasyonları konusunda da özel çalışmalar yaptırdı. Genç çalıştırıcı, rakip ortalara yapılacak gol vuruşlarıyla yıkmayı planlıyor. Son taktik çalışmasında, Başakşehir'in puan kaybettiğini ve ikincilik şansının doğduğunu belirten Tudor, "Adana'yı kimse çantada keklik görmesin. Şampiyonlar Ligi için 3 kritik maça çıkacağız ve herkes artık sahada her şeyini versin" dedi.


    Savaş ÇORLU
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tudor’dan talimat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.