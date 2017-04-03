 Tudor'dan Sneijder açıklaması – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan açıklaması

    Tudor'dan Sneijder açıklaması

    Galatasaray Teknik Direktörü Igor , Adanaspor maçı öncesi 'in durumunu değerlendirdi.

    Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Hırvat hoca şu ifadeleri kullandı:

    "DÖRTLÜ DEFANSA GEÇTİK"
    Igor takımın defans anlayışını oturtmaya çalıştıklarını belirterek, "Bugün 4'lü oynadık. Ben bugün böyle uygun gördüm ama bu demek değildir ki yarın 3'lü oynamayacağız. Takım için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yarın tekrar üçlü olabilir" dedi.

    "SNEIJDER KARARINI EKİBİMLE VERDİM"
    'in yedekler arasında olmasını değerlendiren Hırvat hoca, "Bizim için önümüzdeki 3 maç ligin kaderini belirleyecek. Kazanmamız gerekiyor. Kim oynuyor, oynamıyor konusuna gelirsen antrenmanların sonunda aldığımız karar bu. Biliyorsunuz 11 kişi oynayabiliyor. Tamamem beraber oturup aldığımız bir karar. Takımın en iyi 11'inin bu olduğunu düşündüğümüz için böyle bir karar aldık." diye konuştu.

    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:59
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