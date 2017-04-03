TT Arena'da 2 haftada 4 penaltı
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Adanaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Selçuk İnan 4 dakika arayla 2 penaltı golü attı. Cimbom'un, 24. haftada TT Arena'da G.Birliği'nin 3-2 yendiği maçta bu kez konuk ekip 2 dakika arayla penaltı kazanmış, başkent ekibi bu penaltıların 1'inden faydalanamamıştı.
Milli aranın öncesinde Trabzonspor deplasmanından puansız dönen Cimbom, Türk Telekom Arena'daki son maçında Gençlerbirliği'ni Selçuk İnan'ın 90. dakikadaki frikik golüyle 3-2 mağlup etmişti.
Galatasaray, Arena'da üst üste 2. galibiyetini Adanaspor karşısında alırken, sarı kırmızılıların iç sahada oynadığı son 2 maça 4 penaltı damgasını vurdu.
Galatasaray, Podolski, Rodrigues ve Selçuk'un 2 golüyle Adanaspor'u yıkarken gollerin ikisi penaltıdan geldi.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, 55'te Linnes'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda ve 59'da Adanaspor savunmasının elle müdahalesinde tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. İki penaltıyı da aynı köşeye yollayan kaptan Selçuk İnan kaleci İtandje'yi mağlup etmeyi başardı.
G.BİRLİĞİ 2 DAKİKADA 2 PENALTI KAZANMIŞTI
Ligin 24. haftasındaki maçta Gençlerbirliği Galatasaray karşısında 67 ve 69. dakikalar arasında 2 penaltı kazanmıştı. Başkent ekibinde Serdar Gürler bir penaltıdan faydalanamazken, Selçuk Şahin ikinci penaltıyı gole çevirmişti.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:11
- Beni bitirdi!
Toplam 34
Yorum
OZ Volkan Sen top ezmekten baska bir sey yapmiyor,.Yusuf Yazici A-Milli degilken F.Terim'in baska bir kadro kiyagi daha senin gibi futbolculara
- Şenol Güneş, tarih yazacak
Toplam 10
Yorum
Her Şeye Karşı Bjk'nın arkasında federasyon olduğu doğrudur. Baksanıza Demirören zamanında hep şampiyon olduk(!)
- Arena Aslanı!
Toplam 5
Yorum
murat 4 4 2 sıstemıyle 70 dk super oyun ne zamanki 3 5 2 ye gecti takımı yine alt üst etti hafta yenmek istiyosan sistem belli 4 4 2 ..
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