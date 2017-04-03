Takıma para dopingi
Yönetim kurulu, Adanaspor maçı öncesinde futbolcuların yüzünü güldürdü. Sarı-kırmızılı kulüpte futbolcuların ödemeleri 4 ay geriden yapılırken Başkan Dursun Özbek'in yoğun çabası sonrasında oyunculara 2 aylık alacaklarına karşılık toplam 8 milyon dolar ödeme yapıldı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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