 Takıma para dopingi – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Takıma para dopingi

    Takıma para dopingi
    Yönetim kurulu, Adanaspor maçı öncesinde futbolcuların yüzünü güldürdü. Sarı-kırmızılı kulüpte futbolcuların ödemeleri 4 ay geriden yapılırken Başkan 'in yoğun çabası sonrasında oyunculara 2 aylık alacaklarına karşılık toplam 8 milyon dolar ödeme yapıldı.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:11
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