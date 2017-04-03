 Son anda Linnnes! – Fotomaç – 03 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Son anda Linnnes!

    Son anda Linnnes!
    Adanaspor karşılaşması öncesinde Galatasaray'a çifte şok. Sol ayağında çekme ve ağrı olan Carole ile topuk dikeni ağrısı çeken Chedjou, son anda kadrodan çıkarıldılar. Stoperde Chedjou'nun yerine Hakan, sol bekte ise Carole'ün yerine Linnes forma giyecekler.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son anda Linnnes! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.