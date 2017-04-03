Son anda Linnnes!

Adanaspor karşılaşması öncesinde Galatasaray'a çifte şok. Sol ayağında çekme ve ağrı olan Carole ile topuk dikeni ağrısı çeken Chedjou, son anda kadrodan çıkarıldılar. Stoperde Chedjou'nun yerine Hakan, sol bekte ise Carole'ün yerine Linnes forma giyecekler.