Son anda Linnnes!
Adanaspor karşılaşması öncesinde Galatasaray'a çifte şok. Sol ayağında çekme ve ağrı olan Carole ile topuk dikeni ağrısı çeken Chedjou, son anda kadrodan çıkarıldılar. Stoperde Chedjou'nun yerine Hakan, sol bekte ise Carole'ün yerine Linnes forma giyecekler.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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