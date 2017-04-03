Sneijder yedeklerle çalıştı
Adanaspor karşısında Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor sürpriz bir kararla Wesley Sneijder'i yedek bıraktı. Hollandalı yıldız maçın ardından yedek oyuncularla birlikte ekstra çalışma yaptı.
Hollandalı yıldızın yerine Josue forma giyerken, Portekizli oyuncu forvet arkasında iyi bir performans sergiledi. Yedek kulübesinde moralsiz görünen Sneijder'in maçtaki ilk goldeki görüntüsü de eleştirilmişti.
Hollandalı yıldız 68. dakikada Semih Kaya'nın yerine oyuna dahil olurken maçın son bölümünde skor katkısı yapamadı.
Cenk Gönen, Sinan Gümüş, Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta, De Jong ve Tolga Ciğerci'yle birlikte yedekler arasında bekleyen Sneijder, maçtan sonra Türk Telekom Arena çimlerine çıkarak bir süre çalıştıktan sonra takımla birlikte stattan ayrıldı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:27
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Toplam 105
Yorum
gfh sen ne diyon değişik
- TT Arena'da 2 haftada 4 penaltı
Toplam 2
Yorum
XOX Bu ne yaman celiskidir boyle Sneijder siz Selcuk Selcuk suz Sneijder daha iyi Aslinda tam tersi olmasi gerekirken
- Beni bitirdi!
Toplam 34
Yorum
OZ Volkan Sen top ezmekten baska bir sey yapmiyor,.Yusuf Yazici A-Milli degilken F.Terim'in baska bir kadro kiyagi daha senin gibi futbolculara
Sneijder yedeklerle çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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