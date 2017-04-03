Sneijder yedeklerle çalıştı

Hollandalı yıldızın yerine Josue forma giyerken, Portekizli oyuncu forvet arkasında iyi bir performans sergiledi. Yedek kulübesinde moralsiz görünen Sneijder'in maçtaki ilk goldeki görüntüsü de eleştirilmişti.

Hollandalı yıldız 68. dakikada Semih Kaya'nın yerine oyuna dahil olurken maçın son bölümünde skor katkısı yapamadı.

Cenk Gönen, Sinan Gümüş, Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta, De Jong ve Tolga Ciğerci'yle birlikte yedekler arasında bekleyen Sneijder, maçtan sonra Türk Telekom Arena çimlerine çıkarak bir süre çalıştıktan sonra takımla birlikte stattan ayrıldı.







