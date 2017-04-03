 Podolski attıkça Galatasaray kazanıyor – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    attıkça Galatasaray kazanıyor

    Podolski attıkça Galatasaray kazanıyor

    Galatasaray’ın Alman yıldızı Lukas ’nin gol attığı karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar yenilmedi.

    Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında evinde karşılaştığı Adanaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta Alman yıldız Lukas ligdeki 6. golünü attı. Sezon sonu sarı-kırmızılılardan ayrılacak olan Podolski'nin 2016-2017'de gol attığı karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar kaybetmedi.

    Alman futbolcu bu sezon Süper Lig'de 5 maçta 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 10 gol kaydetti.

    Podolski'nin Süper Lig'de bu sezon gol attığı karşılaşmalar şöyle:

    Galatasaray: 3 - Antalyaspor: 1 (2 gol)
    Kasımpaş: 1 - Galatasaray: 2 (1 gol)
    Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1 (1 gol)
    Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 2 (1 gol)
    Galatasaray: 4 - Adanaspor: 0 (1 gol)

    Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçlarda attığı goller ise şu şekilde:
    Galatasaray: 5 - Dersimspor: 1 (3 gol)
    Elazığspor: 1 - Galatasaray: 4 (2 gol)
    Galatasaray: 6 - 24 Erzincanspor: 2 (5 gol)
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:33
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