Podolski attıkça Galatasaray kazanıyor
Galatasaray’ın Alman yıldızı Lukas Podolski’nin gol attığı karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar yenilmedi.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında evinde karşılaştığı Adanaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta Alman yıldız Lukas Podolski ligdeki 6. golünü attı. Sezon sonu sarı-kırmızılılardan ayrılacak olan Podolski'nin 2016-2017'de gol attığı karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar kaybetmedi.
Alman futbolcu bu sezon Süper Lig'de 5 maçta 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 10 gol kaydetti.
Podolski'nin Süper Lig'de bu sezon gol attığı karşılaşmalar şöyle:
Galatasaray: 3 - Antalyaspor: 1 (2 gol)
Kasımpaş: 1 - Galatasaray: 2 (1 gol)
Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1 (1 gol)
Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 2 (1 gol)
Galatasaray: 4 - Adanaspor: 0 (1 gol)
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçlarda attığı goller ise şu şekilde:
Galatasaray: 5 - Dersimspor: 1 (3 gol)
Elazığspor: 1 - Galatasaray: 4 (2 gol)
Galatasaray: 6 - 24 Erzincanspor: 2 (5 gol)
Alman futbolcu bu sezon Süper Lig'de 5 maçta 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta 10 gol kaydetti.
Podolski'nin Süper Lig'de bu sezon gol attığı karşılaşmalar şöyle:
Galatasaray: 3 - Antalyaspor: 1 (2 gol)
Kasımpaş: 1 - Galatasaray: 2 (1 gol)
Çaykur Rizespor: 1 - Galatasaray: 1 (1 gol)
Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 2 (1 gol)
Galatasaray: 4 - Adanaspor: 0 (1 gol)
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçlarda attığı goller ise şu şekilde:
Galatasaray: 5 - Dersimspor: 1 (3 gol)
Elazığspor: 1 - Galatasaray: 4 (2 gol)
Galatasaray: 6 - 24 Erzincanspor: 2 (5 gol)
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fırsatı tepmedik''
Toplam 2
Yorum
Gerçek Her maç boyle sutlarini bekliyorum. Besiktas'a çok yakistin...
- "Avantajlı değiliz demek ukalalık olur"
Toplam 17
Yorum
HAKLISINIZ BJK ŞAHANE OYNUYOR BAŞTA HAKEMLERLE ÜS AKIL ÖREN (TFF ) yusuf (politikacı). HAKLISNIZ BJK LİLER
- Fikret Orman’dan teşekkür
Toplam 13
Yorum
evet tff ye de teşekkür ettin mi süper lig için
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