G.Saray'da sistem değişti
Galatasaray'da göreve başladığından beri 3'lü savunma oynatan Igor Tudor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Adanaspor maçında sistem değişikliğine gitti. Arena'da ilk kez 4-4-2 sistemini uygulayan Hırvat hoca, Adanaspor karşısında ileri uçta Lukas Podolski ile sakatlığı geçen Eren Derdiyok'u görevlendirirken Sneijder'i ise yedek bıraktı.
Tudor, Galatasaray'daki 5 maçına da tek forvetle başlamıştı. Podolski (5 gol) ve Eren Derdiyok (10 gol) ligde bu sezon toplamda 15 kez fileleri havalandırmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Adanaspor karşısında sakatlıkları bulunan Bruma, Lionel Carole ve Aurelien Chedjou ile uzun süredir forma giyemeyen Serdar Aziz ve Koray Günter'den yararlanamadı.
ÇİFT FORVET VE SNEIJDER KARARI
Hırvat teknik adam Adanaspor karşısında hafta boyunca düzenlenen idmanlarda as takımda şans vermediği Wesley Sneijder'i beklendiği üzere Adanaspor maçı ilk 11'ine dahil etmedi.
Bruma'nın yokluğunda kanatlarda Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin formayı kaparken, Galatasaray'ın gol silahları Eren Derdiyok ve Lukas Podolski oldu.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:13
- Mersi-Van Persie
Toplam 11
Yorum
ciro bazında volkan demirelin oynamama faktörünü es geçmeyin.
- Takıma para dopingi
Toplam 2
Yorum
CimBom Kardeşim para değil ne verirsen ver olmaz.. Adamlar 33 - 34 yaşına gelmiş.. Getirdiğiniz Teknik direktörler Neden gençleri oynatmıyor? ...
- Beni bitirdi!
Toplam 31
Yorum
KIRMIZI KARTLIK TOPALLAYIP SEKEN BAŞKA BİRİ MİYDİ..ARTİST..
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