 G.Saray'da sistem değişti – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    G.Saray'da sistem değişti

    G.Saray'da sistem değişti

    Galatasaray'da göreve başladığından beri 3'lü savunma oynatan Igor , Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Adanaspor maçında sistem değişikliğine gitti. Arena'da ilk kez 4-4-2 sistemini uygulayan Hırvat hoca, Adanaspor karşısında ileri uçta Lukas Podolski ile sakatlığı geçen Eren Derdiyok'u görevlendirirken 'i ise yedek bıraktı.

    , Galatasaray'daki 5 maçına da tek forvetle başlamıştı. Podolski (5 gol) ve Eren Derdiyok (10 gol) ligde bu sezon toplamda 15 kez fileleri havalandırmıştı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Adanaspor karşısında sakatlıkları bulunan Bruma, Lionel Carole ve Aurelien Chedjou ile uzun süredir forma giyemeyen Serdar Aziz ve Koray Günter'den yararlanamadı.

    ÇİFT FORVET VE SNEIJDER KARARI
    Hırvat teknik adam Adanaspor karşısında hafta boyunca düzenlenen idmanlarda as takımda şans vermediği Wesley 'i beklendiği üzere Adanaspor maçı ilk 11'ine dahil etmedi.

    Bruma'nın yokluğunda kanatlarda Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin formayı kaparken, Galatasaray'ın gol silahları Eren Derdiyok ve Lukas Podolski oldu.

    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:13
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