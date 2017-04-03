G.Saray'da sistem değişti

Tudor, Galatasaray'daki 5 maçına da tek forvetle başlamıştı. Podolski (5 gol) ve Eren Derdiyok (10 gol) ligde bu sezon toplamda 15 kez fileleri havalandırmıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Adanaspor karşısında sakatlıkları bulunan Bruma, Lionel Carole ve Aurelien Chedjou ile uzun süredir forma giyemeyen Serdar Aziz ve Koray Günter'den yararlanamadı.

ÇİFT FORVET VE SNEIJDER KARARI

Hırvat teknik adam Adanaspor karşısında hafta boyunca düzenlenen idmanlarda as takımda şans vermediği Wesley Sneijder'i beklendiği üzere Adanaspor maçı ilk 11'ine dahil etmedi.

Bruma'nın yokluğunda kanatlarda Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin formayı kaparken, Galatasaray'ın gol silahları Eren Derdiyok ve Lukas Podolski oldu.