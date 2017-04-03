Garry Rodrigues'ten süper siftah
Adanaspor maçında etkili oyunuyla büyük beğeni kazanan Garry Rodrigues, attığı muhteşem golle sarı kırmızılı formayla Spor Toto Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, TT Arena'da Adanaspor'u konuk etti. İlk yarıyı Podolski'nin golüyle 1-0 önde geçen sarı-kırmızılılarda ikinci yarıya da hızlı başladı ve 47. dakikada Garry Rodrigues'in füzesiyle farkı 2'ye çıkardı.
Sağ kanatta topla birlikte ceza sahasına kat eden Rodrigues, 18'e girer girmez çok sert bir vuruş çıkardı ve topu kaleci Itandje'nin uzanamayacağı köşeye nişanladı.
Ara transferde PAOK'tan Galatasaaray'a transfer olan Rodrigues, böylece sarı-kırmızılı formayla çıktığı 10. karşılaşmada ilk golünü atmış oldu.
Sosyal medyada Garry Rodrigues yorumları
Rodrigues'in etkili performansı sosyal medyayı da salladı. Taraftarlar yıldız oyuncuyla ilgili şu yorumları yaptı:
Garry Rodrigues düşmana vurur gibi vurdu topa.
Rodrigues'i Keita'ya benzetiyorum.
Bugün Garry Rodrigues harika oynuyor.. Adeta Alev Alev Yanıyor!
Garry Rodrigues topu sürerken futbol güzelleşiyor.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:40
- ''Fırsatı tepmedik''
Toplam 2
Yorum
Gerçek Her maç boyle sutlarini bekliyorum. Besiktas'a çok yakistin...
- "Avantajlı değiliz demek ukalalık olur"
Toplam 17
Yorum
HAKLISINIZ BJK ŞAHANE OYNUYOR BAŞTA HAKEMLERLE ÜS AKIL ÖREN (TFF ) yusuf (politikacı). HAKLISNIZ BJK LİLER
- Fikret Orman’dan teşekkür
Toplam 13
Yorum
evet tff ye de teşekkür ettin mi süper lig için
Garry Rodrigues'ten süper siftah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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