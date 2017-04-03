Galatasaray - Adanaspor | Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ya da en azından ikinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren Galatasaray TT Arena'da Adanaspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, ikinci Medipol Başakşehir'in puansız kapattığı haftada kazanıp, rakibi ile farkı 4'e indirmeyi hedefliyor. Adanaspor maçının ardından sırasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacak olan Cimbom'un üç kritik sınavdan alacağı sonuçlar ligdeki konumunu büyük ölçüde belirleyecek. Hedef 3'te 3 ile zirveye tekrar ortak olmak. Adanaspor karşısında puan kaybedilmesi halinde ise sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gerisine düşerek 4'üncü sıraya gerileyecek.







STAT: Türk Telekom Arena

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu



SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1



GALATASARAY: Muslera, Cavanda, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Yasin, Rodrigues, Podolski, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor



ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Halil Birahim, Koman, Fouginho,Sami Can, Ahmet Dereli, Vinicius Magaye

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin