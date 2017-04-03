Galatasaray - Adanaspor | Canlı Anlatım
Aslan, Arena’da Adana’yı ağırlıyor... Sonra sırada Başakşehir ve F.Bahçe maçları var. Hedef kritik seriye 3 puanla başlamak.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ya da en azından ikinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren Galatasaray TT Arena'da Adanaspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, ikinci Medipol Başakşehir'in puansız kapattığı haftada kazanıp, rakibi ile farkı 4'e indirmeyi hedefliyor. Adanaspor maçının ardından sırasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacak olan Cimbom'un üç kritik sınavdan alacağı sonuçlar ligdeki konumunu büyük ölçüde belirleyecek. Hedef 3'te 3 ile zirveye tekrar ortak olmak. Adanaspor karşısında puan kaybedilmesi halinde ise sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gerisine düşerek 4'üncü sıraya gerileyecek.
STAT: Türk Telekom Arena
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
GALATASARAY: Muslera, Cavanda, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Yasin, Rodrigues, Podolski, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Halil Birahim, Koman, Fouginho,Sami Can, Ahmet Dereli, Vinicius Magaye
TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:46
- Mersi-Van Persie
Toplam 11
Yorum
ciro bazında volkan demirelin oynamama faktörünü es geçmeyin.
- Takıma para dopingi
Toplam 2
Yorum
CimBom Kardeşim para değil ne verirsen ver olmaz.. Adamlar 33 - 34 yaşına gelmiş.. Getirdiğiniz Teknik direktörler Neden gençleri oynatmıyor? ...
- Beni bitirdi!
Toplam 31
Yorum
KIRMIZI KARTLIK TOPALLAYIP SEKEN BAŞKA BİRİ MİYDİ..ARTİST..
Galatasaray - Adanaspor | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.