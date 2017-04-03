 Galatasaray - Adanaspor | Canlı Anlatım – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Galatasaray - Adanaspor | Canlı Anlatım

    Galatasaray - Adanaspor | Canlı Anlatım

    Aslan, Arena’da Adana’yı ağırlıyor... Sonra sırada Başakşehir ve F.Bahçe maçları var. Hedef kritik seriye 3 puanla başlamak.

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ya da en azından ikinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme mücadelesi veren Galatasaray TT Arena'da Adanaspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, ikinci Medipol Başakşehir'in puansız kapattığı haftada kazanıp, rakibi ile farkı 4'e indirmeyi hedefliyor. Adanaspor maçının ardından sırasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacak olan Cimbom'un üç kritik sınavdan alacağı sonuçlar ligdeki konumunu büyük ölçüde belirleyecek. Hedef 3'te 3 ile zirveye tekrar ortak olmak. Adanaspor karşısında puan kaybedilmesi halinde ise sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de gerisine düşerek 4'üncü sıraya gerileyecek.



    STAT: Türk Telekom Arena
    HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

    SAAT: 20.00
    YAYIN: beIN SPORTS 1

    GALATASARAY: Muslera, Cavanda, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Yasin, Rodrigues, Podolski, Eren
    TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

    ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Halil Birahim, Koman, Fouginho,Sami Can, Ahmet Dereli, Vinicius Magaye
    TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin

    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:46
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