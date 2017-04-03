''FETÖ temizliği yapan tek kulübüz''
Başkan Özbek, kongre sonrası eleştirileri yanıtladı: “Galatasaray, FETÖ temizliği yapan tek kulüp. Tartışılmasının nedeni budur. Galatasaray yüzyıllar boyunca devletinin yanında yer almıştır”
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ihanet şebekesi FETÖ destekçisi Hakan Şükür ile Arif Erdem'in üyelikten çıkarılması sırasındaki tartışmalar ve eleştirileri değerlendirdi. CNN Türk Hafta Sonu'nda soruları yanıtlayan Özbek, "Galatasaray'ın adının FETÖ'yle çokça anılması kulübü nasıl etkiliyor?" sorusuna, "Galatasaray 15 Temmuz sonrası içinde FETÖ temizliği yapan -benim bildiğim- tek kulüp. Galatasaray bunu yaptığı için tartışılıyor. Ağustos'ta bunların hepsini disipline sevk ettik, yönetim kurulu olarak karar aldık. Galatasaray'ın tartışılmasının nedeni bu. Galatasaray yüzyıllar boyunca devletinin yanında yer almıştır" yanıtını verdi.
BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLADI
Futbol Zirvesi'nde sahnede Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile tokalaşmalarıyla Özbek, "Türk sporunda birinci hususun dostluk olması gerektiğini düşünüyorum. Gereksiz kavgalar ve çekişmelerin, tribün terörünü desteklediğini düşünüyorum. Bunlardan arınmamız lazım. Kimseyle kırgın-dargın tarafım yok, niyetim de yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da çimento vazifesi görüyor, spora aşık biri... O da gerilimden rahatsız, her geldiğinde tokalaşır. Ben de hiç düşünmeden Aziz Bey ile tokalaştım" dedi.
CUMHURBAŞKANI KAYITSIZ KALMADI
Riva-Florya projesinden ilk dilim gelirin geldiği ve bunun borcu bir miktar azalttığını söyleyen Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bazı projeler götürdüğünü ve bunlar için destek istediğini söyledi. Erdoğan'ın buna duyarsız kalmadığını ve projelerin başladığını belirterek mali yapının düzelmesi için büyük gayret içinde olduklarını söyledi. Dursun Özbek, zaman zaman kulüpler tarafından yapılan sert açıklamalar hakkında ise, "Hiçbir zaman büyük gerilime girmedim. Girme niyetinde de değilim" diye konuştu.
FEDA BİZE UYMAZ
Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın mali yapısının 2-3 yıllık bir süre içinde düzene gireceğini söyleyerek, kendi modellerinin Beşiktaş'tan farklı olduğunu öne sürdü. Yeni kaynaklar oluşturmanın bu işin esası olduğunu belirten Özbek, 'Feda' gibi geriye dönük uygulamalar yapmanın kendisine çok uygun gelmediğine kaydetti. Özbek, "Galatasaray'ın gelir ve gider dengesi var. Kulübü asıl yıpratan faiz yükü. Faiz sarmalından çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.
G.SARAYLI DEĞİLSİN!
Özbek, Ergin Ataman'a yönelik ağır tepkilerle ilgili, sahadaki kişilere destek verilmesi gerektiğini belirterek, "Bunu yapıyorsan o zaman Galatasaray taraftarı değilsin'" diye konuştu. Özbek, gelecek yıl Euroleague'de olamayacakları için basketbolda da bütçenin azaltılacağını duyurdu.
BİZİ BİRBİRİMİZE BAĞLADI
Futbol Zirvesi'nde sahnede Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile tokalaşmalarıyla Özbek, "Türk sporunda birinci hususun dostluk olması gerektiğini düşünüyorum. Gereksiz kavgalar ve çekişmelerin, tribün terörünü desteklediğini düşünüyorum. Bunlardan arınmamız lazım. Kimseyle kırgın-dargın tarafım yok, niyetim de yok. Sayın Cumhurbaşkanımız da çimento vazifesi görüyor, spora aşık biri... O da gerilimden rahatsız, her geldiğinde tokalaşır. Ben de hiç düşünmeden Aziz Bey ile tokalaştım" dedi.
CUMHURBAŞKANI KAYITSIZ KALMADI
Riva-Florya projesinden ilk dilim gelirin geldiği ve bunun borcu bir miktar azalttığını söyleyen Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bazı projeler götürdüğünü ve bunlar için destek istediğini söyledi. Erdoğan'ın buna duyarsız kalmadığını ve projelerin başladığını belirterek mali yapının düzelmesi için büyük gayret içinde olduklarını söyledi. Dursun Özbek, zaman zaman kulüpler tarafından yapılan sert açıklamalar hakkında ise, "Hiçbir zaman büyük gerilime girmedim. Girme niyetinde de değilim" diye konuştu.
FEDA BİZE UYMAZ
Başkan Dursun Özbek, Galatasaray'ın mali yapısının 2-3 yıllık bir süre içinde düzene gireceğini söyleyerek, kendi modellerinin Beşiktaş'tan farklı olduğunu öne sürdü. Yeni kaynaklar oluşturmanın bu işin esası olduğunu belirten Özbek, 'Feda' gibi geriye dönük uygulamalar yapmanın kendisine çok uygun gelmediğine kaydetti. Özbek, "Galatasaray'ın gelir ve gider dengesi var. Kulübü asıl yıpratan faiz yükü. Faiz sarmalından çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.
G.SARAYLI DEĞİLSİN!
Özbek, Ergin Ataman'a yönelik ağır tepkilerle ilgili, sahadaki kişilere destek verilmesi gerektiğini belirterek, "Bunu yapıyorsan o zaman Galatasaray taraftarı değilsin'" diye konuştu. Özbek, gelecek yıl Euroleague'de olamayacakları için basketbolda da bütçenin azaltılacağını duyurdu.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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