 Dikkat çeken isim – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Dikkat çeken isim

    Dikkat çeken isim

    Süper Lig'deki Galatasaray-Adanaspor maçında görev yapan kadın saha komiseri , karşılaşmanın ilgi odağı oldu.

    Türkiye'nin ilk kadın saha komiseri olan , Galatasaray-Adanaspor maçında görev aldı. TFF saha komiseri Sevgi Yalçın 62 yaşında ve emekli. Oğlu Volkan Yalçın eski klasman hakemi.

    KIZI DA GÖZLEMCİ

    Kızı Bihter Yalçın Türkalp hakem gözlemcisi. Geçen yıl hiç görev almamış ancak önceki yıl Galatasaray-Trabzonspor maçında saha komiserliği yapmış.

    BU SEZON İLK KEZ LİG MAÇINDA

    Kendi ifadesine göre uzun yıllar TFF İstanbul Hakemler Derneği'nde çalışmış ve emekli olmuş. İlk kadın saha komiseri olan Sevgi Yalçın 25 yıldır bu görevi yapıyor. Süper Lig'de şu ana kadar 35 maça çıkan Sevgi Yalçın, bu yıl ilk kez lig maçına çıktı. Yalçın daha çok amatör maçlarda görev alıyor.

    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:46
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