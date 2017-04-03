Dikkat çeken isim
Süper Lig'deki Galatasaray-Adanaspor maçında görev yapan kadın saha komiseri Sevgi Yalçın, karşılaşmanın ilgi odağı oldu.
Türkiye'nin ilk kadın saha komiseri olan Sevgi Yalçın, Galatasaray-Adanaspor maçında görev aldı. TFF saha komiseri Sevgi Yalçın 62 yaşında ve emekli. Oğlu Volkan Yalçın eski klasman hakemi.
KIZI DA GÖZLEMCİ
Kızı Bihter Yalçın Türkalp hakem gözlemcisi. Geçen yıl hiç görev almamış ancak önceki yıl Galatasaray-Trabzonspor maçında saha komiserliği yapmış.
BU SEZON İLK KEZ LİG MAÇINDA
Kendi ifadesine göre uzun yıllar TFF İstanbul Hakemler Derneği'nde çalışmış ve emekli olmuş. İlk kadın saha komiseri olan Sevgi Yalçın 25 yıldır bu görevi yapıyor. Süper Lig'de şu ana kadar 35 maça çıkan Sevgi Yalçın, bu yıl ilk kez lig maçına çıktı. Yalçın daha çok amatör maçlarda görev alıyor.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:46
- Fabri Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Toplam 1
Yorum
koy hekımı kıyma koyun gözün üstüne iyi gelir
- Tudor'dan Sneijder açıklaması
Toplam 5
Yorum
GS Riekerink, gol sevincinde olsun kararlarda olsun hep bencil davranarak tek başına kararlar verdi ve mağlup oldu.. Tebrkler TUDOR <3
- Tudor'u sinirlendiren olay
Toplam 2
Yorum
TUDOR Sana güveniyoruz TUDOR.. <3
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