Bruma yok Rodrigues var
Aslan'da U21 Milli Takımı'nda sakatlanan Armindo Bruma bu akşam forma giyemeyecek. Portekizli yıldızın görevini Garry Rodrigues üstlenecek. Tudor, eski öğrencisini milli aradaki idmanlarda özel olarak çalıştırdı. İki kanadı da değişmeli olarak kullanacak olan Rodrigues, geliştireceği akınlarla forvetlere pozisyon hazırlayacak.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
Bruma yok Rodrigues var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.