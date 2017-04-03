 Bruma yok Rodrigues var – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Bruma yok Rodrigues var

    Bruma yok Rodrigues var
    Aslan'da U21 Milli Takımı'nda sakatlanan bu akşam forma giyemeyecek. Portekizli yıldızın görevini üstlenecek. Tudor, eski öğrencisini milli aradaki idmanlarda özel olarak çalıştırdı. İki kanadı da değişmeli olarak kullanacak olan Rodrigues, geliştireceği akınlarla forvetlere pozisyon hazırlayacak.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:06
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