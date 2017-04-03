Beşiktaş'ı yakaladı!
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Adanaspor'u etkili bir oyunla 4-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, Adanaspor ağlarını 4 kez havalandırarak ligin en golcü iki takımından biri konumuna geldi. Sarı-kırmızılı ekip, alınan bu skorun ardından ligde 50 golü bulunan lider Beşiktaş'ı yakaladı.
Ayrıca Galatasaray attığı 4 golle 22 averajı bulunan Fenerbahçe ile averajı eşitledi.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:12
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Toplam 105
Yorum
gfh sen ne diyon değişik
- TT Arena'da 2 haftada 4 penaltı
Toplam 2
Yorum
XOX Bu ne yaman celiskidir boyle Sneijder siz Selcuk Selcuk suz Sneijder daha iyi Aslinda tam tersi olmasi gerekirken
- Beni bitirdi!
Toplam 34
Yorum
OZ Volkan Sen top ezmekten baska bir sey yapmiyor,.Yusuf Yazici A-Milli degilken F.Terim'in baska bir kadro kiyagi daha senin gibi futbolculara
Beşiktaş'ı yakaladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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