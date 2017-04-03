Arena Aslanı!

Türk Telekom Arena'da oynanan mücadele hızlı başladı. Cimbom rakibini oynatmamaya çalıştı. İlk yarı %70'e %30 topla oynayan sarı-kırmızılılar, Adanaspor'a önemli bir gol şansı tanımadı.

Mücadele eşiği yüksek olan maçta ilk yarı 4 sarı kart çıktı. İki ekipte hızlı oynamaya ve pozisyon üretmeye çalıştı.

CİMBOM POLDİ İLE ÖNE GEÇTİ

25. dakikada sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Selçuk İnan arka direğe ortasını yaptı. Lukas Podolski, kafa vuruşunu yaptı. Kaleye gitmekte olan topu karambol anında kaleci Charles Itandje kontrol edemedi ve top ağlarla buluştu. Galatasaray bu golle 1-0 öne geçti.

EREN VURDU, ITANDJE ÇIKARDI!

43.dakikada Garry Rodrigues'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yasin Öztekin ceza alanı içine güzel bir orta açtı. Eren Derdiyok, altıpasın gerisinden yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Charles Itandje parmaklarının ucuyla topu kornere çelmeyi başardı.

İlk yarı 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya da Galatasaray hızlı başlayan taraf oldu.

'HIZLI GARRY'DEN FÜZE!

Mücadelenin 47. dakikasında Eren Derdiyok'un pasıyla sağ çaprazdan hızla ceza alanı içine giren Garry Rodrigues sağ ayağıyla mükemmel vurdu ve kaleci Charles Itandje'ın bakışları arasında topu filelerle buluşturdu. Bu güzel golle sarı-kırmızılılar skoru 2-0'a taşıdı.

PENALTIYI LİNNES KAZANDIRDI, SELÇUK ATTI!

56. dakikada Yasin Öztekin'in topuk pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Martin Linnes, akıllıca davrandı ve Digao'nun önüne geçerek rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşu için topun başına Selçuk İnan geçti. Selçuk, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. Bu golle Galatasaray skoru 3-0'a taşıdı.

BİR PENALTI KARARI DAHA!

59. dakikada Lukas Podolski'nin sol kanattan yaptığı ortasında Vinicius'un ceza alanı içinde elle oynadığı gerekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

SELÇUK'TAN 2'DE 2!

Kazanılan penaltıda topun başına yine Selçuk İnan geçti. 3 dakika öne attığı penaltıdaki köşeyi tercih eden Selçuk, İtandje'yi ve topu yine ayrı köşelere gönderdi. Bu golle sarı-kırmızılılar skoru 4-0 yaptı.

Bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkartan Selçuk İnan, bu gollerin 4'ünü penaltıdan 2'sini ise frikikten kaydetti.

MUSLERA HARİKA ÇIKARDI!

78. dakikada Josue'nin Vladimir Koman'a yaptığı faulün ardından Adanaspor tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanmak için topun başına Cem Özdemir geçti. Cem Özdemir, sağ ayağıyla etkili bir şut çıkardı ancak kaleci Fernando Muslera sağına giden topu uzanarak çelmeyi başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 49 yaptı ve Fenerbahçe'ye kaptırdığı 3.'lük koltuğunu geri aldı. Başakşehirle arasındaki puan farkını 4'e indiren Cimbom, haftaya Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Adanaspor ise 20 puanda kalarak ligin dibine demir attı.

LİG İKİNCİLİĞİ İÇİN ÜMİTLENDİ

Adanaspor galibiyetiyle ligde puanını 49'a çıkaran Galatasaray, lig ikinciliği için yeniden ümitlendi. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla, lig ikincisi olan ve gelecek hafta karşılaşacağı Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Medipol Başakşehir'in haftayı puansız kapatmasının ardından önemli bir galibiyet elde eden Galatasaray, gelecek hafta konuk olacağı rakibini yenmesi durumunda fark 1 puana düşecek. Spor Toto Süper Lig'i 2. bitiren takım, ön eleme oynayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı yakalayacak.



DURAN TOPLARIN VAZGEÇİLMEZİ SELÇUK İNAN

Adanaspor ağlarını penaltı vuruşlarıyla iki kez havalandıran Selçuk İnan, sarı-kırmızılı ekipte duran topların vazgeçilmez ismi konumunda.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon ligde 6 gole ulaşan Selçuk, bu gollerin 4'ünü penaltılardan, 2'sini ise serbest vuruşlardan kaydetti.



ALTI MAÇ SONRA GOL YEMEDİ

Adanaspor'u 4-0 yenen Galatasaray, ligde 6 maç sonra bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Ligde son olarak 19. haftada 6-0 kazanılan Akhisar Belediyespor müsabakasında kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ardından oynadığı 6 karşılaşmada da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyememişti.



DE JONG, 3 MAÇ SONRA

Sarı-kırmızılı ekibin Hollandalı futbolcusu Nigel de Jong, 3 maç sonra süre aldı. Ligde son olarak Beşiktaş derbisinde oynayan, yaşadığı sakatlığın ardından da Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçlarında süre alamayan De Jong, Adanaspor müsabakasının 78. dakikasında Yasin Öztekin'in yerine oyuna dahil oldu.



SNEİJDER İKİNCİ YARIDA GİRDİ

Teknik direktör Igor Tudor'un Adanaspor karşısında yedek soyundurduğu Wesley Sneijder, ikinci yarıda oyuna girdi. Herhangi bir sakatlığı bulunmamasına karşın ilk 11'de tercih edilmeyen Sneijder, 68. dakikada Semih Kaya'nın yerine maça dahil oldu.



ADANASPOR'DA İKİ OYUNCU SAKATLANDI

Adanaspor'da Mustafa Samican Keskin ve Ahmet Dereli, sakatlık yaşayarak maçı tamamlayamadı. Maçın 18. dakikasında girdiği bir ikili mücadelede ceza sahası önünde sakatlık geçiren Mustafa Samican Keskin, tedavisinin ardından bir süre daha oyunda kalmasına karşın, 23. dakikada sahadan alındı. Bu oyuncunun yerine Tevfik Altındağ maça dahil oldu.

Müsabakanın 73. dakikasında sakatlık yaşayan Ahmet Dereli, sekerek saha kenarına geldi ve oyuna devam edemedi. Ahmet Dereli'nin yerine 76. dakikada Cem Özdemir oyuna girdi.



ÜST ÜSTE 15. MAÇTA DA KAZANAMADI

Konuk ekip, ligde Galatasaray'a karşı oynadığı üst üste 15. maçta da galip gelemedi. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini, 1989-1990 sezonunun ilk yarısında, 14 Ekim 1989'da evinde 1-0'lık skorla alan turuncu-beyazlılar, ardından oynadığı 15. müsabakada da 3 puan elde edemedi. Adanaspor, yapılan son 15 maçın 10'unu yitirirken, 5'inde ise berabere kaldı.



ON BİN FUTBOLSEVER İZLEDİ

Galatasaray-Adanaspor karşılaşmasında tribünler büyük oranda boş kaldı. Müsabakayı 10 bin 5 biletli seyircinin takip ettiği duyuruldu.