Adana biletleri 30 TL
Adanaspor ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da gözler taraftarda... İkincilik şansı doğan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı çekmek için biletleri ucuz tuttu. Bugün 20.00'de başlayacak maçın biletleri 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 ve 300 TL'den satılıyor.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
Adana biletleri 30 TL haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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