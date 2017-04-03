 Adana biletleri 30 TL – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Adana biletleri 30 TL

    Adana biletleri 30 TL
    ile kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da gözler taraftarda... İkincilik şansı doğan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı çekmek için biletleri ucuz tuttu. Bugün 20.00'de başlayacak maçın biletleri 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 ve 300 TL'den satılıyor.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:13
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