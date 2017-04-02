Test sonuçları felaket!
Galatasaraylı oyuncuların, teknik direktör Tudor’un idmanlarında tel tel dökülmesinin nedeni ortaya çıktı.
Galatasaraylı oyuncular, Riekerink dönemini tam anlamıyla tatildeymiş gibi geçirmişler. Oyuncuların idmanlarda dökülmesi ve üst üste sakatlıklar yaşaması üzerine Igor Tudor yardımcısı Hari Vukas'a bazı testler yaptırdı. Testlerden önce vücut ağırlığı ve boy, vücut kütle indeksi belirlendi. Sabri, Podolski, De Jong ve Eren yağ yüzdesi en yüksek çıkan oyuncular oldu. Sabri'nin "deri kıvrımı ölçümü"nün pozitif çıkması ise Vukas'ı şok etti. 3 dakika ısınma ile başlayan (2.7 km/saat hız, % 10 eğim), 4 km/saat hız, % 12 eğim, 5.5 km/ saat hız, % 14 eğim, 6.8 km/ saat hız, % 16 eğim, 8 km/saat hız, % 18 eğim, 8.8 km/saat hız, % 20 eğim, 9.6 km/saat hız, % 22 eğim) olarak bilinen VO2- maks testinden hiçbir oyuncunun geçememesi de dikkatlerden kaçmadı. Bazı oyuncuların en basit testlerden birisi kabul edilen Cooper testinde bile başarılı olamadığı ve teknik heyetin yeni bir program hazırladığı gelen bilgiler arasında...
9 OYUNCU ŞİŞMAN ÇIKTI
Teknik direktör İgor Tudor milli maç arasında yaptırdığı VO2-maks testinde futbolcuların boy ve kilo oranlarını masaya yatırdı. De Jong (174-75), Serdar Aziz (183-82), Sabri (170-71), Linnes (177-75), Cavanda (180-78), Sneijder (170-70), Rodrigues (173-72), Eren (191-92) ve Podolski'den (182-85) acilen kilo vermelerini istedi. Hırvat hoca, Muslera (190-77) ve Semih'ten (183-66) ise kilo almalarını istedi.
DİYET ZAMANI
Galatasaray'ı yeniden kazanan takım hale getirmek için kolları sıvayan Tudor'un, Türk yemeklerini fazla kaçıran Sneijder, Rodrigues, Podolski gibi isimlerden kilo vermelerini istediği bildirildi.
9 OYUNCU ŞİŞMAN ÇIKTI
Teknik direktör İgor Tudor milli maç arasında yaptırdığı VO2-maks testinde futbolcuların boy ve kilo oranlarını masaya yatırdı. De Jong (174-75), Serdar Aziz (183-82), Sabri (170-71), Linnes (177-75), Cavanda (180-78), Sneijder (170-70), Rodrigues (173-72), Eren (191-92) ve Podolski'den (182-85) acilen kilo vermelerini istedi. Hırvat hoca, Muslera (190-77) ve Semih'ten (183-66) ise kilo almalarını istedi.
DİYET ZAMANI
Galatasaray'ı yeniden kazanan takım hale getirmek için kolları sıvayan Tudor'un, Türk yemeklerini fazla kaçıran Sneijder, Rodrigues, Podolski gibi isimlerden kilo vermelerini istediği bildirildi.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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