 Konuyu kapattı – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Konuyu kapattı

    Konuyu kapattı

    Nazifoğlu’nun yerine adı geçen Üstünel’den kötü haber...

    Taraftarların yolunu gözlediği Haldun Üstünel defteri açılmadan kapandı. Adnan Polat döneminde başarılı transferlere imza atması üzerine 'Sihirbaz' lakabı takılan Üstünel, göreve geleceği yönündeki iddiaları yalanladı. FutbolArena'ya konuşan , "Göreve geleceğim ya da böyle bir konunun gündemde olduğu doğru değil. Bu tarz konular Galatasaray'a zarar verir. Görevde olan bir yönetim kurulu var. Bu konuda Başkan Dursun Özbek ile de hiçbir görüşmemiz olmadı" dedi.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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