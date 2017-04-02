Konuyu kapattı
Nazifoğlu’nun yerine adı geçen Üstünel’den kötü haber...
Taraftarların yolunu gözlediği Haldun Üstünel defteri açılmadan kapandı. Adnan Polat döneminde başarılı transferlere imza atması üzerine 'Sihirbaz' lakabı takılan Üstünel, göreve geleceği yönündeki iddiaları yalanladı. FutbolArena'ya konuşan Haldun Üstünel, "Göreve geleceğim ya da böyle bir konunun gündemde olduğu doğru değil. Bu tarz konular Galatasaray'a zarar verir. Görevde olan bir yönetim kurulu var. Bu konuda Başkan Dursun Özbek ile de hiçbir görüşmemiz olmadı" dedi.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
Konuyu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.