Gözler Carole’da
Adana ile karşılaşacak olan Cimbom'da Lionel Carole'ün durumu bekleniyor. Fransız sol bekin arka adalesinde çekme olduğu belirtilirken Carole'un hafta boyunca bu sorun nedeniyle idmanlara katılmadığı belirtildi. Tudor, Carole'den gelecek haberi beklediği belirtildi.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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