Gözler Carole’da

Adana ile karşılaşacak olan Cimbom'da Lionel Carole'ün durumu bekleniyor. Fransız sol bekin arka adalesinde çekme olduğu belirtilirken Carole'un hafta boyunca bu sorun nedeniyle idmanlara katılmadığı belirtildi. Tudor, Carole'den gelecek haberi beklediği belirtildi.