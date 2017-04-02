Cimbom’u geri çevirdi
Adı son günlerde yeniden G.Saray ile anılmaya başlayan Vitor Hugo için Palmeiras Başkanı Mauricio Galiotte'den açıklama geldi. Galiotte, düzenlenen basın toplantısında, Fiorentina ve G.Saray'ın tekliflerini reddettiklerini belirtti.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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