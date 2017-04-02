 Cimbom’u geri çevirdi – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Cimbom’u geri çevirdi

    Cimbom’u geri çevirdi
    Adı son günlerde yeniden G.Saray ile anılmaya başlayan Vitor Hugo için Palmeiras Başkanı Mauricio Galiotte'den açıklama geldi. Galiotte, düzenlenen basın toplantısında, Fiorentina ve G.Saray'ın tekliflerini reddettiklerini belirtti.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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