Bruma hırsı
Arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Bruma'nın yarınki maçta sahada olmak istediği belirtildi. Bruma'nın pozitif tavrı ve görev alma isteği ise yönetimi ve teknik heyeti sevindirdi ancak Tudor'un riske girmeyi düşünmediği bildirildi.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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