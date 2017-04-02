 Bruma hırsı – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    hırsı

    Bruma hırsı
    Arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Bruma'nın yarınki maçta sahada olmak istediği belirtildi. 'nın pozitif tavrı ve görev alma isteği ise yönetimi ve teknik heyeti sevindirdi ancak Tudor'un riske girmeyi düşünmediği bildirildi.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:59
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