 Aslan'a piyango – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Aslan'a piyango

    Aslan'a piyango

    yarın sahadan galibiyetle ayrılırsa lig ikincisi Başakşehir ile arasındaki fark 4’e düşecek. Gelecek hafta da iki takım rakip olacak.

    Süper Lig'de son 9 maça gidilirken zemin oldukça kayganlaştı. Oynadığı son maçta Trabzonspor'a yenilerek hayal kırıklığı yaratan ve zirve yarışının dışında kalan Galatasaray, en azından Şampiyonlar Ligi için yeniden umut tazeledi. Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Akhisar Belediye'ye uzatmalarda yenildi ve son iki haftada 5 puandan oldu.

    Bu durum sarı-kırmızılı takıma yararken, şimdi gözler yarın Türk Telekom Arena'da oynanacak Adanaspor maçına çevrildi. eğer bu karşılaşmadan 3 puan çıkartabilirse lig ikincisi Başakşehir ile arasındaki fark 4'e düşecek.

    Gelecek hafta iki takım arasında oynanacak karşılaşma da çok önemli bir hale gelecek. Cimbom eğer iki maçtan 6 puan alırsa yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda dev bir adım atmış olacak. Taraftarların protestoyı bırakarak bu iki karşılaşmada Galatasaray'a tam destek vermesi bekleniyor.

    BİLETLER ELDE KALDI
    Galatasaray yarın Adanaspor ile karşılaşacak ancak maçın iş gününe gelmesi ve son dönemdeki protestolar nedeniyle bilet satışları istenilen seviyede değil. Biletler 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 ve 300 TL'den satılmasına karşın ilginin şimdilik düşük olduğu belirtiliyor.

    G.Saray'ın kalan 9 maçı:
    Adanaspor
    Başakşehir (D)
    F.Bahçe
    Bursa (D)
    Kasımpaşa
    Gaziantep (D)
    Osmanlıspor
    Alanya (D)
    Konya

    Başakşehir'in kalan 8 maçı:
    Galatasaray
    Ç. Rize (D)
    Beşiktaş
    Antalya (D)
    Gençlerbirliği
    Trabzon (D)
    Adana
    Kayseri (D)
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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