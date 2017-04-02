Aslan'a piyango
Galatasaray yarın sahadan galibiyetle ayrılırsa lig ikincisi Başakşehir ile arasındaki fark 4’e düşecek. Gelecek hafta da iki takım rakip olacak.
Süper Lig'de son 9 maça gidilirken zemin oldukça kayganlaştı. Oynadığı son maçta Trabzonspor'a yenilerek hayal kırıklığı yaratan ve zirve yarışının dışında kalan Galatasaray, en azından Şampiyonlar Ligi için yeniden umut tazeledi. Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi veren Akhisar Belediye'ye uzatmalarda yenildi ve son iki haftada 5 puandan oldu.
Bu durum sarı-kırmızılı takıma yararken, şimdi gözler yarın Türk Telekom Arena'da oynanacak Adanaspor maçına çevrildi. Galatasaray eğer bu karşılaşmadan 3 puan çıkartabilirse lig ikincisi Başakşehir ile arasındaki fark 4'e düşecek.
Gelecek hafta iki takım arasında oynanacak karşılaşma da çok önemli bir hale gelecek. Cimbom eğer iki maçtan 6 puan alırsa yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda dev bir adım atmış olacak. Taraftarların protestoyı bırakarak bu iki karşılaşmada Galatasaray'a tam destek vermesi bekleniyor.
BİLETLER ELDE KALDI
Galatasaray yarın Adanaspor ile karşılaşacak ancak maçın iş gününe gelmesi ve son dönemdeki protestolar nedeniyle bilet satışları istenilen seviyede değil. Biletler 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 ve 300 TL'den satılmasına karşın ilginin şimdilik düşük olduğu belirtiliyor.
G.Saray'ın kalan 9 maçı:
Adanaspor
Başakşehir (D)
F.Bahçe
Bursa (D)
Kasımpaşa
Gaziantep (D)
Osmanlıspor
Alanya (D)
Konya
Başakşehir'in kalan 8 maçı:
Galatasaray
Ç. Rize (D)
Beşiktaş
Antalya (D)
Gençlerbirliği
Trabzon (D)
Adana
Kayseri (D)
Bu durum sarı-kırmızılı takıma yararken, şimdi gözler yarın Türk Telekom Arena'da oynanacak Adanaspor maçına çevrildi. Galatasaray eğer bu karşılaşmadan 3 puan çıkartabilirse lig ikincisi Başakşehir ile arasındaki fark 4'e düşecek.
Gelecek hafta iki takım arasında oynanacak karşılaşma da çok önemli bir hale gelecek. Cimbom eğer iki maçtan 6 puan alırsa yeniden Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda dev bir adım atmış olacak. Taraftarların protestoyı bırakarak bu iki karşılaşmada Galatasaray'a tam destek vermesi bekleniyor.
BİLETLER ELDE KALDI
Galatasaray yarın Adanaspor ile karşılaşacak ancak maçın iş gününe gelmesi ve son dönemdeki protestolar nedeniyle bilet satışları istenilen seviyede değil. Biletler 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200 ve 300 TL'den satılmasına karşın ilginin şimdilik düşük olduğu belirtiliyor.
G.Saray'ın kalan 9 maçı:
Adanaspor
Başakşehir (D)
F.Bahçe
Bursa (D)
Kasımpaşa
Gaziantep (D)
Osmanlıspor
Alanya (D)
Konya
Başakşehir'in kalan 8 maçı:
Galatasaray
Ç. Rize (D)
Beşiktaş
Antalya (D)
Gençlerbirliği
Trabzon (D)
Adana
Kayseri (D)
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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