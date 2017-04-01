 Rahat uyu Fadimana – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Rahat uyu Fadimana

    Rahat uyu Fadimana
    FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren ardından da şehit edilen Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir (69) önceki gece yaşamını yitirdi. 'in cenazesi dün Niğde'de toprağa verildi. ultrAslan üyeleri de cenaze törenine katıldı.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:56
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