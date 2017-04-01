Rahat uyu Fadimana
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak darbenin seyrini değiştiren ardından da şehit edilen Ömer Halisdemir'in annesi Fadimana Halisdemir (69) önceki gece yaşamını yitirdi. Fadimana Halisdemir'in cenazesi dün Niğde'de toprağa verildi. ultrAslan üyeleri de cenaze törenine katıldı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
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