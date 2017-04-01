 Nasri’nin rotası İstanbul – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Nasri’nin rotası İstanbul

    Nasri’nin rotası İstanbul

    İspanyollar’a göre Sevilla’nın ‘maaşında indirim yap’ dediği Nasri için en uygun takım; Cimbom!..

    için haberleri devam ediyor. Bu kez Endülüs bölgesinin yerel gazetesi El Desmarque, Sevilla'nın Nasri'yi takımda tutmak için kazancında indirime gitmesini istediğini fakat Fransız oyuncunun buna sıcak bakmadığını yazdı. Nasri'nin Sevilla kariyerinin 31 Mayıs'ta dolacağı belirtilirken, Manchester City'nin de kendisini düşünmemesi nedeniyle yıldız isim için en uygun takımın Galatasaray olduğu kaydedildi. Sevilla'da kiralık oynayan 29 yaşındaki Samir Nasri, La Liga'da bu sezon 2 gol, 2 asist üretebildi. Cezayir asıllı yıldız hem orta saha hem de kanatlarda görev alabilme özelliğine sahip.

    481 MAÇA ÇIKTI
    Marsilya, Arsenal, ve Sevilla formaları giyen Samir Nasri, kariyeri boyunca 481 maça çıkarken, 69 gol kaydetti. Yıldız oyuncu, 84 de asist gerçekleştirerek, 153 gole etki etti.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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