Nasri’nin rotası İstanbul
İspanyollar’a göre Sevilla’nın ‘maaşında indirim yap’ dediği Nasri için en uygun takım; Cimbom!..
Samir Nasri için Galatasaray haberleri devam ediyor. Bu kez Endülüs bölgesinin yerel gazetesi El Desmarque, Sevilla'nın Nasri'yi takımda tutmak için kazancında indirime gitmesini istediğini fakat Fransız oyuncunun buna sıcak bakmadığını yazdı. Nasri'nin Sevilla kariyerinin 31 Mayıs'ta dolacağı belirtilirken, Manchester City'nin de kendisini düşünmemesi nedeniyle yıldız isim için en uygun takımın Galatasaray olduğu kaydedildi. Sevilla'da kiralık oynayan 29 yaşındaki Samir Nasri, La Liga'da bu sezon 2 gol, 2 asist üretebildi. Cezayir asıllı yıldız hem orta saha hem de kanatlarda görev alabilme özelliğine sahip.
481 MAÇA ÇIKTI
Marsilya, Arsenal, Manchester City ve Sevilla formaları giyen Samir Nasri, kariyeri boyunca 481 maça çıkarken, 69 gol kaydetti. Yıldız oyuncu, 84 de asist gerçekleştirerek, 153 gole etki etti.
481 MAÇA ÇIKTI
Marsilya, Arsenal, Manchester City ve Sevilla formaları giyen Samir Nasri, kariyeri boyunca 481 maça çıkarken, 69 gol kaydetti. Yıldız oyuncu, 84 de asist gerçekleştirerek, 153 gole etki etti.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Nasri’nin rotası İstanbul haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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