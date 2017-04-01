Mangala ateş pahası

G.Saray'ın gündemindeki Eliaquim Mangala'nın maliyeti el yaktı.

AS Gazetesi'nin Valencia temsilcisi Conrado Valle, "Mangala önemli bir oyuncu, bir sezonda 9 milyon euro kazanıyor. Bunun 4.5 milyon euro'sunu Valencia geri kalanını Manchester City karşılıyor. City'in talebi 30 milyon euro. Bu miktar ödenirse transfer olabilir. Valencia bonservisini almak için indirim istedi" dedi. City ile 2019'a kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki stoper için pek çok takım da sırada.