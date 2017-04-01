Mangala ateş pahası
G.Saray'ın gündemindeki Eliaquim Mangala'nın maliyeti el yaktı.
AS Gazetesi'nin Valencia temsilcisi Conrado Valle, "Mangala önemli bir oyuncu, bir sezonda 9 milyon euro kazanıyor. Bunun 4.5 milyon euro'sunu Valencia geri kalanını Manchester City karşılıyor. City'in talebi 30 milyon euro. Bu miktar ödenirse transfer olabilir. Valencia bonservisini almak için indirim istedi" dedi. City ile 2019'a kadar sözleşmesi olan 26 yaşındaki stoper için pek çok takım da sırada.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Mangala ateş pahası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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