 Kirchhoff uyarısı – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Kirchhoff uyarısı

    Kirchhoff uyarısı

    Chroniclelive gazetesi, adı 'la anılan 'a yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Sunderland'ın yeni kontrat teklif etmesinin zor olduğunu yazdı.

    Ocak 2016'da Bayern Münih'ten transfer edilen 26 yaşındaki ön liberonun bu sezon sadece 7 Premier Lig maçında mücadele ettiği hatırlatılırken, sezon sonunda bedelsiz olarak sarı- kırmızılı kulübe gidebileceği vurgulandı. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Kirchhoff, stoper de oynayabiliyor.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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