Kirchhoff uyarısı
Chroniclelive gazetesi, adı Galatasaray'la anılan Jan Kirchhoff'a yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Sunderland'ın yeni kontrat teklif etmesinin zor olduğunu yazdı.
Ocak 2016'da Bayern Münih'ten transfer edilen 26 yaşındaki ön liberonun bu sezon sadece 7 Premier Lig maçında mücadele ettiği hatırlatılırken, sezon sonunda bedelsiz olarak sarı- kırmızılı kulübe gidebileceği vurgulandı. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Kirchhoff, stoper de oynayabiliyor.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
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gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Kirchhoff uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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