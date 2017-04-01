Kirchhoff uyarısı

Chroniclelive gazetesi, adı Galatasaray'la anılan Jan Kirchhoff'a yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Sunderland'ın yeni kontrat teklif etmesinin zor olduğunu yazdı.

Ocak 2016'da Bayern Münih'ten transfer edilen 26 yaşındaki ön liberonun bu sezon sadece 7 Premier Lig maçında mücadele ettiği hatırlatılırken, sezon sonunda bedelsiz olarak sarı- kırmızılı kulübe gidebileceği vurgulandı. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Kirchhoff, stoper de oynayabiliyor.