"Kendine "Galatasaraylı" diyen...''
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, basketbol takımı başantrenörü Ergin Ataman'a, bir grup sarı-kırmızılı taraftar tarafından edilen küfürlerin kabul edilemez olduğunu ve böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi.
Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı takımın, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'ya 103-80 mağlup olduğu maç öncesinde başantrenör Ergin Ataman'a edilen küfürlerle ilgili açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, karşılaşma öncesinde ve maç sırasında yaşananların kendine "Galatasaraylı" diyen hiç kimsenin kabul edemeyeceği davranışlar olduğunun altı çizilirken, şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörü Ergin Ataman, gerek kariyerinde elde ettiği başarılar, gerek Galatasaraylılığı ile bu camianın sembol isimlerindendir.
Bu gerçeği yok sayıp değerli koçumuza, Galatasaray'ı Galatasaray yapan tüm değerlere en ağır hakaretleri savuranların, kendilerini protesto eden aklı selim Galatasaray taraftarına saldıranların bu tribünlerde yeri yoktur.
Yaşanan olayların faillerinin belirlenmesi ve bir daha tekrarlanmaması için alınması gereken her türlü tedbirin alınacağından hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
"Kendine "Galatasaraylı" diyen...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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