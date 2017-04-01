 Hayaller ve G.Saray – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Hayaller ve G.Saray

    Hayaller ve G.Saray

    Yönetimin sözleşme uzatmak istediği 'nın hala imza atmama nedeni belli oldu...

    Genç yıldızın menajeri Catio Balde'nin görüştüğü idarecilere, ", Türkiye'de kaldığı sürece Portekiz Milli Takımı'na yükselemeyeceğini düşünüyor. Hayallerine ulaşamayacağı için de burada devam etmek istemiyor" dediği iddia edildi. Bruma'nın ikna edilmeye çalışılacağı başarılı olunamazsa sezon sonu en uygun teklifi veren kulübe satılacağı öğrenildi.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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