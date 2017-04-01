Hayaller ve G.Saray
Yönetimin sözleşme uzatmak istediği Bruma'nın hala imza atmama nedeni belli oldu...
Genç yıldızın menajeri Catio Balde'nin görüştüğü idarecilere, "Bruma, Türkiye'de kaldığı sürece Portekiz Milli Takımı'na yükselemeyeceğini düşünüyor. Hayallerine ulaşamayacağı için de burada devam etmek istemiyor" dediği iddia edildi. Bruma'nın ikna edilmeye çalışılacağı başarılı olunamazsa sezon sonu en uygun teklifi veren kulübe satılacağı öğrenildi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Hayaller ve G.Saray haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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