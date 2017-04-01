 G.Saray'dan Akçatepe’ye taziye – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    G.Saray'dan Akçatepe’ye taziye

    G.Saray'dan Akçatepe’ye taziye

    , için taziye mesajı yayınladı.

    Açıklamada, "Türk sinemasının değerli ismi Halit Akçatepe'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oyunculuğu ile yüzümüzde hiçbir zaman silinmeyecek bir tebessüm bırakan eserleriyle daima anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:54
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