G.Saray'dan Akçatepe’ye taziye
Galatasaray, Halit Akçatepe için taziye mesajı yayınladı.
Açıklamada, "Türk sinemasının değerli ismi Halit Akçatepe'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oyunculuğu ile yüzümüzde hiçbir zaman silinmeyecek bir tebessüm bırakan Halit Akçatepe eserleriyle daima anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
G.Saray'dan Akçatepe’ye taziye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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