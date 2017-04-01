 Garry çözecek – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Garry çözecek

    Garry çözecek

    Tudor, Bruma’nın sakatlığında Rodrigues’i Adana’ya özel hazırladı. 26 yaşındaki futbolcu, Sneijder’la ’ın hücum organizasyonlarında ileri uçtaki Eren’i beslemek için önemli bir rol üstlenecek.

    TT Arena'da Adanaspor'la pazartesi günü kritik bir maça çıkacak olan G.Saray'da hücum ağırlıklı bir kadro ile sahaya yer almanın planlarını yapan teknik direktör , sakatlığı nedeniyle oynayamayacak Bruma'nın yerine 'i hazırladı. Hafta boyu antrenmanlarda Hollandalı yıldızla özel olarak ilgilenen Tudor, Süper Lig'de henüz gol ve asist katkısı yapamayan futbolcusundan artık bir patlama yapmasını bekliyor. İdmanlarda takımda bazı değişiklikler yapan Hırvat teknik adam, 3-4-2-1 sisteminden de vazgeçmedi.

    YASİN SAĞ, CAROLE SOLDA
    Defansta; Hakan Balta, Semih ve Ahmet Çalık üçlüsünü düşünen Tudor'un, önlerinde Selçuk ile Josue'ye görev vermesi bekleniyor. Kanatlarda Yasin'i sağda, Carole'u da solda oynatan genç çalıştırıcı, Adanaspor'u imha planını ise forvet arkasında yer vermeyi düşündüğü Rodrigues-Sneijder ikilisi üzerine kurdu. Özellikle Rodrigues'in Portekizli yıldızın yokluğunda bunu avantaja çevirmesini arzulayan Tudor, oyuncusuyla yaptığı bire bir görüşmelerde bu yönde motive etti. İleri uçta Eren Derdiyok'la Podolski arasında kaldığı belirtilen G.Saray teknik direktörünün, bu konudaki son kararını ise maçtan önce netleştireceği öğrenildi.

    DEFANSA ÖZEL ÇALIŞMA
    Geçen sezonki gibi gol yeme hastalığına çare bulamayan G.Saray'da İgor Tudor, savunmaya özel ilgi gösteriyor. Hırvat hocanın, defans oyuncularına yer alma, yer kapma, alan kapatma, adam adama savunma konularında temel hatalar yapan savunmayı milli arada ekstra çalıştırdığı belirtildi.

    KAPTAN'A 'TAKIMI TOPARLA' TALİMATI
    Igor Tudor, bir ara gözden düşen ancak ligin ikinci yarısıyla birlikte yükselen formuyla dikkat çeken Selçuk İnan'a çok güveniyor. Tudor'un aynı zamanda takım kaptanlığı görevine de tecrübesini devreye sokarak ısınmaya başlayan oyuncusundan, Trabzon yenilgisi sonrası morali bozulan arkadaşlarını Adana maçı için motive etmesini istediği öğrenildi.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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