Enes gelmiyor!
Bonservisi Manchester City'de bulunan Enes Ünal'ın yeni sezonda Galatasaray'a transfer olabileceği belirtilmişti. Genç forvetin menajeri Batur Altıparmak sosyal medya hesabından, "Süper Lig'den teklif almadık. Alsak da değerlendirmeyiz. Enes, Avrupa'da devam edecek" açıklamasını yaptı. Enes, kiralık oynadığı Twente'de bu sezon 26 maçta 14 gol kaydetti.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Enes gelmiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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