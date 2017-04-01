 Enes gelmiyor! – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Enes gelmiyor!

    Enes gelmiyor!
    Bonservisi 'de bulunan Enes Ünal'ın yeni sezonda 'a transfer olabileceği belirtilmişti. Genç forvetin menajeri Batur Altıparmak sosyal medya hesabından, "Süper Lig'den teklif almadık. Alsak da değerlendirmeyiz. Enes, Avrupa'da devam edecek" açıklamasını yaptı. Enes, kiralık oynadığı Twente'de bu sezon 26 maçta 14 gol kaydetti.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:40
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