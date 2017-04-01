 Bertone: İzlendiğimi biliyorum – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Bertone: İzlendiğimi biliyorum

    Bertone: İzlendiğimi biliyorum
    'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen 'un 23 yaşındaki orta sahası , "İzlendiğimi biliyorum ama teklif gelmedikçe burada kalacağım. Gideceğim takım bana uymalı" dedi. İsviçre basını, İtalyan asıllı oyuncu ile Werder Bremen, Hamburg, Genoa, Monaco, Sporting ve Anderlecht'in de ilgilendiğini yazdı. Bertone ligde 23 maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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