Bertone: İzlendiğimi biliyorum
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Young Boys'un 23 yaşındaki orta sahası Leonardo Bertone, "İzlendiğimi biliyorum ama teklif gelmedikçe burada kalacağım. Gideceğim takım bana uymalı" dedi. İsviçre basını, İtalyan asıllı oyuncu ile Werder Bremen, Hamburg, Genoa, Monaco, Sporting ve Anderlecht'in de ilgilendiğini yazdı. Bertone ligde 23 maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Bertone: İzlendiğimi biliyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.