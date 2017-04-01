 Atamalar haftaya – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Atamalar haftaya

    Atamalar haftaya
    Sportif A.Ş.'deki görevlerinden istifa eden Alp Yalman ile Levent Nazifoğlu'nun yerine henüz yeni atama gerçekleştirilmedi. Kulislerde Haldun Üstünel, Cemal Özgörkey ve Dinçer Azaphan'ın adları geçerken başkan 'in camiada saygı duyulan sürpriz bir ismi iknaya çalıştığı belirtiliyor. Özbek'in atamaları bir hafta içinde yapması bekleniyor.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:51
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