Atamalar haftaya
Sportif A.Ş.'deki görevlerinden istifa eden Alp Yalman ile Levent Nazifoğlu'nun yerine henüz yeni atama gerçekleştirilmedi. Kulislerde Haldun Üstünel, Cemal Özgörkey ve Dinçer Azaphan'ın adları geçerken başkan Dursun Özbek'in camiada saygı duyulan sürpriz bir ismi iknaya çalıştığı belirtiliyor. Özbek'in atamaları bir hafta içinde yapması bekleniyor.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Atamalar haftaya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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