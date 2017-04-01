Aslan Kıbrıs’ta Güney’i korkuttu!
G.Saray'da Başkan Dursun Özbek, önceki gün KKTC'ye yaptığı seyahatte Başbakan Hüseyin Özgürgün'le yaptığı görüşmede, Girne sahilinden 60 dönümlük arazi talebinde bulunmuş, araziye üç spor sahasının yanı sıra otel de yapılacağını belirterek, "11 yaştan 21 yaşa kadar gençler, altyapı çalışmalarını Kıbrıs'ta gerçekleştirecek" demişti. Güney kesimi bu girişimden rahatsız olurken, federasyon başkanı Costakis Koutsokoumnis'in UEFA kurallarına aykırılık olması durumunda sürece müdahale edeceği öğrenildi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
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