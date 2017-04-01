 Aslan Kıbrıs’ta Güney’i korkuttu! – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Aslan Kıbrıs’ta Güney’i korkuttu!

    Aslan Kıbrıs’ta Güney’i korkuttu!
    G.Saray'da Başkan , önceki gün 'ye yaptığı seyahatte Başbakan 'le yaptığı görüşmede, Girne sahilinden 60 dönümlük arazi talebinde bulunmuş, araziye üç spor sahasının yanı sıra otel de yapılacağını belirterek, "11 yaştan 21 yaşa kadar gençler, altyapı çalışmalarını Kıbrıs'ta gerçekleştirecek" demişti. Güney kesimi bu girişimden rahatsız olurken, federasyon başkanı Costakis Koutsokoumnis'in UEFA kurallarına aykırılık olması durumunda sürece müdahale edeceği öğrenildi.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:08
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