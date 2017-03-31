Tudor 11’ini seçti
Adanaspor karşılaşması öncesi kadroyu büyük oranda belirledi
Adanaspor karşısında hücum ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkmanın planlarını yapan teknik direktör İgor Tudor idmanlarda takımda bazı değişiklikler yaptı. 3-4-2-1'den vazgeçmeyen Hırvat teknik adam, defansta; Hakan Balta, Semih ve Ahmet Çalık'ı denedi. Önlerinde Selçuk ile Josue'yi oynattı. Yasin'i yeniden sağa alıp, Carole'u sola koydu. Forvetin arkasını Bruma'nın yokluğunda Rodrigues ile Sneijder yaparken ileri uçta ise Eren'le oynadı. Tudor'un her an Lukas Podolski seçeneğini de dönebileceği belirtiliyor. Galatasaray, Adanaspor ile pazartesi akşamı Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:57
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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