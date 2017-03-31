Samir Nasri Galatasaray yolcusu
Hollandalı oyuncuya, verilen paranın Nasri’ye aktarılması durumunda Fransız yıldızın Türkiye’ye gideceği, Manchester City’nin de bu transfere onay verme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi
Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Galatasaray, Samir Nasri ile anılmaya devam ediyor. İspanya'dan Estadio Deportivo, Sevilla'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacak olduğu Samir Nasri'ye, teknik direktör Pep Guardiola'nın da kapıları kapadığını yazdı. Gelecek sezon Manchester City'ye de dönemeyecek olan Cezayir asıllı Fransız oyuncunun önünde ya Çin ya Arap ya da ABD futbolunun kaldığı iddia edildi. Daha önce en az 3-4 yıl bu destinasyonları düşünmediğini açıklayan 29 yaşındaki oyuncuya, Galatasaray'ın talip olmasının ise 'piyango' olduğu iddia edildi.
TARAFTARLARI KAZANACAK
Gazete gelecek sezon ABD'ye gitmeyi planlayan Wesley Sneijder'e verilen paranın Nasri'ye aktarılması durumunda Fransız oyuncunun, Türkiye'ye gideceği, City'nin de bu transfere onay verme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Güçlü bir kadro oluşturmak ve yeniden şampiyonluğa oynamak isteyen Galatasaray'ın taraftarlarını yeniden tribünlere çekebilmek için yıldız için kesenin ağzını açacağı ifade edildi.
SEVİLLA'DA TUTMADI
Samir Nasri büyük umutlarla gittiği Sevilla'da aradığını bulamadı. 29 yaşındaki Fransız orta saha, 19 lig maçında forma şansı elde etti. Bu karşılaşmalarda rakip kaleye 2 gol gönderebilen Fransız yıldız, 2 de asist yaptı. Sevilla'da kalması için bu performansı yeterli olmadı.
NASRİ'NİN ARTI VE EKSİLERİ
Samir Nasri, futbolcu fabrikası olan Fransızların yetiştirdiği büyük yıldızlardan biri. Top tutma, kilit pas verme, duran topları kullanma, orta açma, ara pası verme, adam geçme alanlarında çok yetenekli... Top ayağına gelince ise adeta bir orkestra şefi. İkili mücadeleyi fazla sevmemesi ve defansa katkısının zayıf olması ise eksi yönleri...
TARAFTARLARI KAZANACAK
Gazete gelecek sezon ABD'ye gitmeyi planlayan Wesley Sneijder'e verilen paranın Nasri'ye aktarılması durumunda Fransız oyuncunun, Türkiye'ye gideceği, City'nin de bu transfere onay verme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Güçlü bir kadro oluşturmak ve yeniden şampiyonluğa oynamak isteyen Galatasaray'ın taraftarlarını yeniden tribünlere çekebilmek için yıldız için kesenin ağzını açacağı ifade edildi.
SEVİLLA'DA TUTMADI
Samir Nasri büyük umutlarla gittiği Sevilla'da aradığını bulamadı. 29 yaşındaki Fransız orta saha, 19 lig maçında forma şansı elde etti. Bu karşılaşmalarda rakip kaleye 2 gol gönderebilen Fransız yıldız, 2 de asist yaptı. Sevilla'da kalması için bu performansı yeterli olmadı.
NASRİ'NİN ARTI VE EKSİLERİ
Samir Nasri, futbolcu fabrikası olan Fransızların yetiştirdiği büyük yıldızlardan biri. Top tutma, kilit pas verme, duran topları kullanma, orta açma, ara pası verme, adam geçme alanlarında çok yetenekli... Top ayağına gelince ise adeta bir orkestra şefi. İkili mücadeleyi fazla sevmemesi ve defansa katkısının zayıf olması ise eksi yönleri...
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:43
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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