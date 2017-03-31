 Samir Nasri Galatasaray yolcusu – Fotomaç – 31 Mart 2017
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HEPSİ
    31 Mart 2017, Cuma
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    Galatasaray yolcusu

    Samir Nasri Galatasaray yolcusu

    Hollandalı oyuncuya, verilen paranın Nasri’ye aktarılması durumunda Fransız yıldızın Türkiye’ye gideceği, Manchester City’nin de bu transfere onay verme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi

    Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan Galatasaray, Samir Nasri ile anılmaya devam ediyor. İspanya'dan Estadio Deportivo, Sevilla'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacak olduğu 'ye, teknik direktör Pep Guardiola'nın da kapıları kapadığını yazdı. Gelecek sezon Manchester City'ye de dönemeyecek olan Cezayir asıllı Fransız oyuncunun önünde ya Çin ya Arap ya da ABD futbolunun kaldığı iddia edildi. Daha önce en az 3-4 yıl bu destinasyonları düşünmediğini açıklayan 29 yaşındaki oyuncuya, Galatasaray'ın talip olmasının ise 'piyango' olduğu iddia edildi.

    TARAFTARLARI KAZANACAK
    Gazete gelecek sezon ABD'ye gitmeyi planlayan Wesley Sneijder'e verilen paranın Nasri'ye aktarılması durumunda Fransız oyuncunun, Türkiye'ye gideceği, City'nin de bu transfere onay verme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi. Güçlü bir kadro oluşturmak ve yeniden şampiyonluğa oynamak isteyen Galatasaray'ın taraftarlarını yeniden tribünlere çekebilmek için yıldız için kesenin ağzını açacağı ifade edildi.

    SEVİLLA'DA TUTMADI
    Samir Nasri büyük umutlarla gittiği Sevilla'da aradığını bulamadı. 29 yaşındaki Fransız orta saha, 19 lig maçında forma şansı elde etti. Bu karşılaşmalarda rakip kaleye 2 gol gönderebilen Fransız yıldız, 2 de asist yaptı. Sevilla'da kalması için bu performansı yeterli olmadı.

    NASRİ'NİN ARTI VE EKSİLERİ
    Samir Nasri, futbolcu fabrikası olan Fransızların yetiştirdiği büyük yıldızlardan biri. Top tutma, kilit pas verme, duran topları kullanma, orta açma, ara pası verme, adam geçme alanlarında çok yetenekli... Top ayağına gelince ise adeta bir orkestra şefi. İkili mücadeleyi fazla sevmemesi ve defansa katkısının zayıf olması ise eksi yönleri...
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:43
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