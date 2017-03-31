Mangala’ya onay
Menajer Ahmet Bulut ile Jorge Mendes'in sarı kırmızılı kulübe önerdiği Fransız stopere, Tudor ve yönetim tam not verdi.
Galatasaray, Mangala'yı kiralamak için harekete geçme kararı aldı. Bu sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen Mangala için Galatasaray yönetimi, Manchester City Kulübü ile masaya oturacak. Sarı-kırmızılılar, bonservisi İngiliz kulübünde olan Mangala'yı 1 yıllığına kiralamak istiyor.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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