 Mangala’ya onay – Fotomaç – 31 Mart 2017
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HEPSİ
    31 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’ya onay

    Mangala’ya onay

    Menajer Ahmet Bulut ile Jorge Mendes'in sarı kırmızılı kulübe önerdiği Fransız stopere, Tudor ve yönetim tam not verdi.

    Galatasaray, Mangala'yı kiralamak için harekete geçme kararı aldı. Bu sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen için Galatasaray yönetimi, Manchester City Kulübü ile masaya oturacak. Sarı-kırmızılılar, bonservisi İngiliz kulübünde olan Mangala'yı 1 yıllığına kiralamak istiyor.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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