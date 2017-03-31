 "Kendine "Galatasaraylı" diyen...'' – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    "Kendine "Galatasaraylı" diyen...''

    "Kendine "Galatasaraylı" diyen...''

    Kulübü'nden yapılan açıklamada, basketbol takımı başantrenörü 'a, bir grup sarı-kırmızılı taraftar tarafından edilen küfürlerin kabul edilemez olduğunu ve böyle bir olayın bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi.

    Kulübü, sarı-kırmızılı takımın, THY Avrupa Ligi'nde Baskonia'ya 103-80 mağlup olduğu maç öncesinde başantrenör 'a edilen küfürlerle ilgili açıklama yaptı.

    Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, karşılaşma öncesinde ve maç sırasında yaşananların kendine "Galatasaraylı" diyen hiç kimsenin kabul edemeyeceği davranışlar olduğunun altı çizilirken, şu ifadeler kullanıldı:

    "Galatasaray Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörü Ergin Ataman, gerek kariyerinde elde ettiği başarılar, gerek Galatasaraylılığı ile bu camianın sembol isimlerindendir.

    Bu gerçeği yok sayıp değerli koçumuza, Galatasaray'ı Galatasaray yapan tüm değerlere en ağır hakaretleri savuranların, kendilerini protesto eden aklı selim Galatasaray taraftarına saldıranların bu tribünlerde yeri yoktur.

    Yaşanan olayların faillerinin belirlenmesi ve bir daha tekrarlanmaması için alınması gereken her türlü tedbirin alınacağından hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın."

    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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