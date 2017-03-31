İmza müjdesi
Bruma ve Yasin’in sözleşmeleri uzatılıyor
Galatasaray, Yasin ve Bruma ile yeni kontrat yapma kararı aldı. Tudor'un da yola devam etmek istediği iki futbolcunun da ücreti artırılacak. Sezon başından bu yana Galatasaray'da aldığı yıllık ücretin artırılmasını isteyen Yasin de bu isteğine sonunda kavuşacak. Başarılı futbolcunun, menajerine zam sözü veren Galatasaray yönetimi, Haziran ayında iki ismi imza attıracak. Oyuncuların 1'er yıllık anlaşmaları en az 3'e çıkartılacak.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:48
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