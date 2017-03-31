Her şeyi anlatacak
G.Saray ve Romanya'nın önemli ismi Hagi, yaz aylarında kitap çıkartmaya hazırlandığını açıkladı. Efsanevi isim, "42 yıl boyunca Hagi'nin futbolda neler yaptığını, neler yaşadığını size anlatacağım" dedi.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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TG BOS LAFLAR
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Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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