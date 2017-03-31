 Her şeyi anlatacak – Fotomaç – 31 Mart 2017
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HEPSİ
    31 Mart 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Her şeyi anlatacak

    Her şeyi anlatacak
    G.Saray ve Romanya'nın önemli ismi Hagi, yaz aylarında kitap çıkartmaya hazırlandığını açıkladı. Efsanevi isim, "42 yıl boyunca Hagi'nin futbolda neler yaptığını, neler yaşadığını size anlatacağım" dedi.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:55
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