G.Saray'dan menajerlere 940 bin 429 €
Galatasaray, 2016-2017 sezonunda yaptığı transfer ve sözleşme uzatmalarından dolayı futbolcuların menajerlerine 940 bin 429 Euro verdi.
Galatasaray, 2016-2017 sezonunun başında Nigel De Jong, Eren Derdiyok, Luis Pedro Cavanda, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci'yi transfer ederken, devre arasında ise Ahmet Yılmaz Çalık ve Garry Mendes Rodrigues'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, bu futbolcuların ve Sabri Sarıoğlu'nun menajerine toplam 940 bin 429 Euro para ödedi.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:59
- Lyon yerine M.United'ı isterdim
Toplam 8
Yorum
KARTALL bende ajax ve lyon çıkmasın istiyordum amma yapacak birşey yok artık.orda çok iyi oynamamız lazım.aboubakar tamda oynayacağı maçlarda oynaya
- Aziz Yıldırım'dan Yıldırım Demirören'e mektup
Toplam 8
Yorum
sarraf sizlerin yöneticileri 20 yıldır değişiyor da çok mu başarılılar allah aşkına
- Aziz Yıldırım'dan Yıldırım Demirören'e mektup
Toplam 8
Yorum
sarraf Arkadaşlar öyle bir aziz yıldırım saplantınız oluşmuş ki doğruyu bile duymaya tahammül edemiyorsunuz sizlerin yöneticileri 20 yıldır
G.Saray'dan menajerlere 940 bin 429 € haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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