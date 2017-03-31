G.Saray'dan menajerlere 940 bin 429 €

Galatasaray, 2016-2017 sezonunda yaptığı transfer ve sözleşme uzatmalarından dolayı futbolcuların menajerlerine 940 bin 429 Euro verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada kulüplerin 2016-2017 sezonunda Şubat'a kadar futbolcu menajerlerine yaptığı ödemeleri açıkladı. Sarı-kırmızılılar listede Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor ve Bursaspor'dan sonra 4. sırada yer aldı.

Galatasaray, 2016-2017 sezonunun başında Nigel De Jong, Eren Derdiyok, Luis Pedro Cavanda, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci'yi transfer ederken, devre arasında ise Ahmet Yılmaz Çalık ve Garry Mendes Rodrigues'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, bu futbolcuların ve Sabri Sarıoğlu'nun menajerine toplam 940 bin 429 Euro para ödedi.