 G.Saray'da Muslera sevinci – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    G.Saray'da sevinci

    G.Saray'da Muslera sevinci

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, Uruguay Milli Takımı'ndan dönen kaleci Fernando 'nın da katıldığı belirtildi.

    Lionel Carole'un takımdan ayrı kondisyonerler eşliğinde çalıştığı, Bruma'nın ise tedavisinin devam ettiği açıklandı.

    Isınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan antrenmanda, daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların, hücum ve savunma çalışmaları yaptığı duyuruldu. Orta çalışması ile devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.

    Galatasaray, 3 Nisan Pazartesi günü oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.



    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 21:26
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