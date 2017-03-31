G.Saray'da Muslera sevinci
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, Uruguay Milli Takımı'ndan dönen kaleci Fernando Muslera'nın da katıldığı belirtildi.
Lionel Carole'un takımdan ayrı kondisyonerler eşliğinde çalıştığı, Bruma'nın ise tedavisinin devam ettiği açıklandı.
Isınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan antrenmanda, daha sonra iki gruba ayrılan futbolcuların, hücum ve savunma çalışmaları yaptığı duyuruldu. Orta çalışması ile devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı bildirildi.
Galatasaray, 3 Nisan Pazartesi günü oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:26
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
G.Saray'da Muslera sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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